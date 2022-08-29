Вице-премьер Белоусов дал оптимистичный прогноз по инфляции

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Вице-премьер Белоусов озвучил инфляционные ожидания правительства РФ Фото:

Ожидания по инфляции в России по итогам 2022 года гораздо оптимистичнее, чем были ранее. Она составит примерно 12-13%, а спад российской экономики не превысит 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«За год ожидается уровень инфляции 12-13%… Это позитивнее и оптимистичнее, чем ожидалось два-три месяца назад», — заявил Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По словам Белоусова, прогнозируемая инфляция в России сопоставима с инфляцией в западных странах. Он также отметил, что спад российской экономики по итогам года не превысит 3%.

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Ожидания по инфляции в России по итогам 2022 года гораздо оптимистичнее, чем были ранее. Она составит примерно 12-13%, а спад российской экономики не превысит 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «За год ожидается уровень инфляции 12-13%… Это позитивнее и оптимистичнее, чем ожидалось два-три месяца назад», — заявил Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, прогнозируемая инфляция в России сопоставима с инфляцией в западных странах. Он также отметил, что спад российской экономики по итогам года не превысит 3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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