Вице-премьер Белоусов дал оптимистичный прогноз по инфляции

Ожидания по инфляции в России по итогам 2022 года гораздо оптимистичнее, чем были ранее. Она составит примерно 12-13%, а спад российской экономики не превысит 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«За год ожидается уровень инфляции 12-13%… Это позитивнее и оптимистичнее, чем ожидалось два-три месяца назад», — заявил Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По словам Белоусова, прогнозируемая инфляция в России сопоставима с инфляцией в западных странах. Он также отметил, что спад российской экономики по итогам года не превысит 3%.
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