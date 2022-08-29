Вице-премьер Белоусов дал оптимистичный прогноз по инфляции

29 августа 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Белоусов озвучил инфляционные ожидания правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ожидания по инфляции в России по итогам 2022 года гораздо оптимистичнее, чем были ранее. Она составит примерно 12-13%, а спад российской экономики не превысит 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «За год ожидается уровень инфляции 12-13%… Это позитивнее и оптимистичнее, чем ожидалось два-три месяца назад», — заявил Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, прогнозируемая инфляция в России сопоставима с инфляцией в западных странах. Он также отметил, что спад российской экономики по итогам года не превысит 3%.

Ожидания по инфляции в России по итогам 2022 года гораздо оптимистичнее, чем были ранее. Она составит примерно 12-13%, а спад российской экономики не превысит 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «За год ожидается уровень инфляции 12-13%… Это позитивнее и оптимистичнее, чем ожидалось два-три месяца назад», — заявил Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, прогнозируемая инфляция в России сопоставима с инфляцией в западных странах. Он также отметил, что спад российской экономики по итогам года не превысит 3%.