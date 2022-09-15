В США поразились новой глупости властей по отношению к России

В США поразились глупости новых антироссийских санкций

15 сентября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

ЕС и США объявили о новом плане ограничения цен на российскую нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЕС и США объявили о том, что компании не будут страховать российские танкеры с нефтью, если цена не будет ограничена в соответствии с требованиями Запада. Американский экономист Джеймс Рикардс в разговоре с изданием The Daily Reckoning назвал эти меры глупостью, ведь Россия может найти альтернативные варианты страхования или вовсе обойтись без европейского рынка. «Как только вы думаете, что политика антироссийских санкций не может быть глупее, она становится глупее. Этот план обречен на провал», — говорит Рикардс. По его словам, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить доходы России от нефти, не ограничивая мировые поставки, что привело бы к росту цен. Однако, по мнению эксперта, Россия легко найдет альтернативу западным страховым компаниям. Она также может обойтись и без клиентов из Европы, так как есть покупатели в других странах. Ранее директор научного центра «Ансельм» рассказал, что сокращение добычи нефти и отказ от российских энергоресурсов приведет к тому, что РФ будет продавать меньше нефти и газа, но выручать за это больше денег. Европа в 2023 году переплатит за нефть минимум 270 миллиардов долларов, что больше годового бюджета большинства стран Евросоюза.

ЕС и США объявили о том, что компании не будут страховать российские танкеры с нефтью, если цена не будет ограничена в соответствии с требованиями Запада. Американский экономист Джеймс Рикардс в разговоре с изданием The Daily Reckoning назвал эти меры глупостью, ведь Россия может найти альтернативные варианты страхования или вовсе обойтись без европейского рынка. «Как только вы думаете, что политика антироссийских санкций не может быть глупее, она становится глупее. Этот план обречен на провал», — говорит Рикардс. По его словам, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить доходы России от нефти, не ограничивая мировые поставки, что привело бы к росту цен. Однако, по мнению эксперта, Россия легко найдет альтернативу западным страховым компаниям. Она также может обойтись и без клиентов из Европы, так как есть покупатели в других странах. Ранее директор научного центра «Ансельм» рассказал, что сокращение добычи нефти и отказ от российских энергоресурсов приведет к тому, что РФ будет продавать меньше нефти и газа, но выручать за это больше денег. Европа в 2023 году переплатит за нефть минимум 270 миллиардов долларов, что больше годового бюджета большинства стран Евросоюза.