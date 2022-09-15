Энергетик объяснил, почему США оставили Европу без газа и нефти

Энергетик Митрахович: США не помогают Европе с газом, потому что ориентировались на азиатский рынок

15 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

По словам эксперта, Америка не сможет закрыть российские поставки нефти и газа в Европу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе США не помогает Европе увеличением поставок нефти и газа, потому что уже открывшиеся заводы Америки в первую очередь ориентировались на азиатский рынок. Об этом сообщил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. «Отказ США помочь Европе с увеличением поставок нефти и газа связан с тем, что уже открывшиеся заводы в первую очередь ориентировались на азиатский рынок», — сообщил Митрахович в интервью News.ru . По словам эксперта, в настоящее время американская промышленность не может увеличить добычу нефти. «Она растет, но не так быстро, как ожидалось из-за зеленой повестки президента США Джо Байдена, а чтобы поставить газ в Европу, потребуется время», — добавил Митрахович. «Масштабного притока нефти и газа из Америки в Европу в тех объемах, чтобы закрыть российские поставки, не получится. Однако через несколько лет будет другая ситуация, будет новый инвестиционный цикл, появятся новые предприятия в США, но на это требуется время», — отметил энергетик. Ранее «Газпром» нашел очевидный выход из энергокризиса в Европе. В заявлении «Газпрома» говорится, что запуск «Северного Потока-2» мог бы решить проблемы с энергией в ЕС, но это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков.

США не помогает Европе увеличением поставок нефти и газа, потому что уже открывшиеся заводы Америки в первую очередь ориентировались на азиатский рынок. Об этом сообщил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. «Отказ США помочь Европе с увеличением поставок нефти и газа связан с тем, что уже открывшиеся заводы в первую очередь ориентировались на азиатский рынок», — сообщил Митрахович в интервью News.ru. По словам эксперта, в настоящее время американская промышленность не может увеличить добычу нефти. «Она растет, но не так быстро, как ожидалось из-за зеленой повестки президента США Джо Байдена, а чтобы поставить газ в Европу, потребуется время», — добавил Митрахович. «Масштабного притока нефти и газа из Америки в Европу в тех объемах, чтобы закрыть российские поставки, не получится. Однако через несколько лет будет другая ситуация, будет новый инвестиционный цикл, появятся новые предприятия в США, но на это требуется время», — отметил энергетик. Ранее «Газпром» нашел очевидный выход из энергокризиса в Европе. В заявлении «Газпрома» говорится, что запуск «Северного Потока-2» мог бы решить проблемы с энергией в ЕС, но это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков.