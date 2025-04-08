Россия вводит заочные суды над любыми лицами за рубежом за преступления против РФ

Вводятся заочные суды над любыми лицами за рубежом за преступления против РФ
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В РФ ввели заочные суды над любыми лицами за рубежом, обвиняемых в преступлениях против страны
В РФ ввели заочные суды над любыми лицами за рубежом, обвиняемых в преступлениях против страны Фото:

Госдума России приняла закон о заочных судебных разбирательствах в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности страны и находящихся за рубежом. Закон был одобрен на пленарном заседании во втором и третьем чтениях, появилась возможность проводить суд над индивидуумами, не присутствующими на территории РФ.

«Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении заочных судебных разбирательств в отношении любых лиц, совершивших преступления против безопасности РФ и находящихся за рубежом», — сообщил ТАСС. Авторами законопроектов выступили порядка 400 депутатов. Во главе инициатив был председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикером палаты парламента Ирина Яровая.

Инициатива по введению заочного судопроизводства была предложена как часть пакета мер, направленных на укрепление суверенитета и защиту России от иностранного вмешательства. Законопроект дополняет Уголовно-процессуальный кодекс РФ новыми положениями, позволяющими проводить заочное разбирательство по дополнительным 20 видам преступлений, включая такие как уничтожение военных захоронений, призывы к терроризму и массовые беспорядки.

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Госдума России приняла закон о заочных судебных разбирательствах в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности страны и находящихся за рубежом. Закон был одобрен на пленарном заседании во втором и третьем чтениях, появилась возможность проводить суд над индивидуумами, не присутствующими на территории РФ. «Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении заочных судебных разбирательств в отношении любых лиц, совершивших преступления против безопасности РФ и находящихся за рубежом», — сообщил ТАСС. Авторами законопроектов выступили порядка 400 депутатов. Во главе инициатив был председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикером палаты парламента Ирина Яровая. Инициатива по введению заочного судопроизводства была предложена как часть пакета мер, направленных на укрепление суверенитета и защиту России от иностранного вмешательства. Законопроект дополняет Уголовно-процессуальный кодекс РФ новыми положениями, позволяющими проводить заочное разбирательство по дополнительным 20 видам преступлений, включая такие как уничтожение военных захоронений, призывы к терроризму и массовые беспорядки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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