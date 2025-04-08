Россия вводит заочные суды над любыми лицами за рубежом за преступления против РФ

Госдума России приняла закон о заочных судебных разбирательствах в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности страны и находящихся за рубежом. Закон был одобрен на пленарном заседании во втором и третьем чтениях, появилась возможность проводить суд над индивидуумами, не присутствующими на территории РФ.
«Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении заочных судебных разбирательств в отношении любых лиц, совершивших преступления против безопасности РФ и находящихся за рубежом», — сообщил ТАСС. Авторами законопроектов выступили порядка 400 депутатов. Во главе инициатив был председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикером палаты парламента Ирина Яровая.
Инициатива по введению заочного судопроизводства была предложена как часть пакета мер, направленных на укрепление суверенитета и защиту России от иностранного вмешательства. Законопроект дополняет Уголовно-процессуальный кодекс РФ новыми положениями, позволяющими проводить заочное разбирательство по дополнительным 20 видам преступлений, включая такие как уничтожение военных захоронений, призывы к терроризму и массовые беспорядки.
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