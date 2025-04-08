Путин обсудил развитие ключевого для России региона

Глава РФ Владимир Путин обсудил развитие Московской области с губернатором региона Андреем Воробьевым. Чиновник представил российскому лидеру информацию о масштабных проектах в сферах транспорта и медицины, а также акцентировал внимание на поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
«Президент провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья, в частности, информировал Владимира Путина о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины», — сообщила пресс-служба Кремля.
Губернатор отметил, что фонд «Защитники Отечества» успешно работает на территории региона. Он уже помог 18 тысячам бойцам СВО и их семьям. Также Воробьев сообщил о запуске регионального проекта «Время героев», в котором примут участие около шести тысяч ребят.
В сфере здравоохранения Воробьев отметил достижения детского центра имени Рошаля, который вышел на проектную мощность и сможет проводить до 60 операций в день, обеспечивая медицинскую помощь 115 тысячам детей в год. Он также упомянул о строительстве новой областной больницы в Балашихе, которая будет обслуживать около двух миллионов человек.
Кроме того, губернатор сообщил о планах по строительству Мытищинского госпиталя и реализации концессионных проектов, включая Южно-Лыткаринскую трассу. Воробьев подчеркнул важность транспортной инфраструктуры для развития индустриальных парков в регионе, один из которых строится в Ленинском городском округе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Московскую область ключевым регионом страны. Он отметил, что Путин и Воробьев регулярно встречаются, чтобы обсудить текущее состояние дел, передает «Царьград».
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