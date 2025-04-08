Ужесточен порядок призыва на срочную службу

Государственная Дума РФ приняла изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», направленные на совершенствование порядка призыва граждан на военную службу. Изменения касаются продления действия решений о призыве и упрощения процедур при повторном призыве.
«Совершенствуется порядок призыва граждан на военную службу. В случае, если решение о призыве на срочную военную службу по какой-то причине не было исполнено, оно будет действовать еще год», — сообщили в пресс-службе Госдумы на сайте органа. Отмечается, что, если решение о призыве на срочную службу по какой-либо причине не было исполнено, оно остается в силе на следующий год.
Уточняется, что повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор для таких призывников не потребуется. При этом призывная комиссия субъекта РФ может отменить это решение, если на момент его исполнения возникают новые обстоятельства, требующие пересмотра.
Это решение направлено на упрощение процедуры призыва и сокращение административных процедур для граждан. Законопроект также включает предложение для региональных властей организовывать на своей территории единые центры призыва.
Ранее в РФ освободили от призыва в армию некоторых мужчин. Так Госдума приняла поправки, согласно которым граждане, участвовавшие в добровольческих формированиях или принимавшие участие в боевых действиях по заданию органов власти Донецкой и Луганской Народных Республик начиная с мая 2014 года на протяжении не менее шести месяцев, будут освобождены от обязательного призыва на военную службу.
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