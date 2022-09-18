В Херсоне приостановили работу вуза из-за украинских обстрелов

Херсонский государственный университет приостановил учебный процесс из-за обстрелов ВСУ

19 сентября 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

ХГУ приостановил учебный процесс из-за обстрелов ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонский государственный университет (ХГУ) приостановил учебный процесс на три дня в связи с опасностью, вызванной украинскими ракетными обстрелами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале вуза. «В связи с ракетными обстрелами, учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно. На данный период времени Вам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки. Просим соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ХГУ. Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. В субботу в Херсоне российские войска провели контртеррористическую операцию по ликвидации украинских диверсантов. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Херсонский государственный университет (ХГУ) приостановил учебный процесс на три дня в связи с опасностью, вызванной украинскими ракетными обстрелами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале вуза. «В связи с ракетными обстрелами, учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно. На данный период времени Вам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки. Просим соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ХГУ. Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. В субботу в Херсоне российские войска провели контртеррористическую операцию по ликвидации украинских диверсантов. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.