18 сентября 2022

В Херсоне приостановили работу вуза из-за украинских обстрелов

Херсонский государственный университет приостановил учебный процесс из-за обстрелов ВСУ
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Виды Херсона. Херсон, херсон
ХГУ приостановил учебный процесс из-за обстрелов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Херсонский государственный университет (ХГУ) приостановил учебный процесс на три дня в связи с опасностью, вызванной украинскими ракетными обстрелами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале вуза.

«В связи с ракетными обстрелами, учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно. На данный период времени Вам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки. Просим соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ХГУ.

Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. В субботу в Херсоне российские войска провели контртеррористическую операцию по ликвидации украинских диверсантов. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

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Херсонский государственный университет (ХГУ) приостановил учебный процесс на три дня в связи с опасностью, вызванной украинскими ракетными обстрелами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале вуза. «В связи с ракетными обстрелами, учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно. На данный период времени Вам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки. Просим соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ХГУ. Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли центр Херсона. В субботу в Херсоне российские войска провели контртеррористическую операцию по ликвидации украинских диверсантов. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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