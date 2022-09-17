Вооруженные силы России проводят контртеррористическую операцию в центре Херсона. Об этом сообщает корреспондент «Вести Крым», находящийся на месте событий.
«Контртеррористическая операция в самом разгаре прямо в самом центре Херсона», — сообщает журналист. Источник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что ВС РФ ликвидируют украинских диверсантов, никакого «прорыва» ВСУ в регион нет.
По данным ТАСС, российские войска нейтрализовали бойцов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Уточняется, что никто из мирных граждан не погиб и не пострадал.
Ранее URA.RU сообщило, что в центре Херсона раздаются взрывы и автоматные очереди. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.
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Вооруженные силы России проводят контртеррористическую операцию в центре Херсона. Об этом сообщает корреспондент «Вести Крым», находящийся на месте событий. «Контртеррористическая операция в самом разгаре прямо в самом центре Херсона», — сообщает журналист. Источник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что ВС РФ ликвидируют украинских диверсантов, никакого «прорыва» ВСУ в регион нет. По данным ТАСС, российские войска нейтрализовали бойцов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Уточняется, что никто из мирных граждан не погиб и не пострадал. Ранее URA.RU сообщило, что в центре Херсона раздаются взрывы и автоматные очереди. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.