Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных митингах

21 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Участникам незаконных митингов может грозить как административная, так и уголовная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Москвы сообщила, что в интернете начали распространяться призывы к участию в несогласованных митингах. Надзорное ведомство напомнило, что это квалифицируется как административное правонарушение. В частности, нарушение установленного порядка организации митинга влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. «В сети „Интернет“, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы. Надзорное ведомство напомнило, что призыв к несогласованным митингам подпадает под статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Кроме того, это также может квалифицироваться как действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Прокуратура Москвы напомнила также о наказании за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий — это статья 151 УК РФ. Кроме того, к участникам несогласованных митингов могут быть применены статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и 212 (массовые беспорядки) УК РФ.

Прокуратура Москвы сообщила, что в интернете начали распространяться призывы к участию в несогласованных митингах. Надзорное ведомство напомнило, что это квалифицируется как административное правонарушение. В частности, нарушение установленного порядка организации митинга влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. «В сети „Интернет“, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы. Надзорное ведомство напомнило, что призыв к несогласованным митингам подпадает под статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Кроме того, это также может квалифицироваться как действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Прокуратура Москвы напомнила также о наказании за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий — это статья 151 УК РФ. Кроме того, к участникам несогласованных митингов могут быть применены статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и 212 (массовые беспорядки) УК РФ.