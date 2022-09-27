В Кремле допустили, что Украина продолжит обстрелы Донбасса и после референдумов

Дмитрий Песков сказал, что после референдумов ситуация поменяется
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Украина может продолжить обстрелы Донбасса и после референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, прекратятся ли обстрелы в Донбассе после присоединения республик к России.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!