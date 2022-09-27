В Кремле допустили, что Украина продолжит обстрелы Донбасса и после референдумов

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Дмитрий Песков сказал, что после референдумов ситуация поменяется Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Украина может продолжить обстрелы Донбасса и после референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, прекратятся ли обстрелы в Донбассе после присоединения республик к России.

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Украина может продолжить обстрелы Донбасса и после референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, прекратятся ли обстрелы в Донбассе после присоединения республик к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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