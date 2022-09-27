В Кремле допустили, что Украина продолжит обстрелы Донбасса и после референдумов

27 сентября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что после референдумов ситуация поменяется Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Украина может продолжить обстрелы Донбасса и после референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, прекратятся ли обстрелы в Донбассе после присоединения республик к России.

Украина может продолжить обстрелы Донбасса и после референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, прекратятся ли обстрелы в Донбассе после присоединения республик к России.