Кремль отрицает новую волну мобилизации, от призыва освободят новую категорию: главное за 12 октября

12 октября 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле заявили, что в России нет второй волны мобилизации, Госдума хочет освободить от призыва тех, чьи родственники были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет второй волны мобилизации. По словам представителя Кремля, необходимо уточнить у губернаторов, что они имели в виду, когда говорили о новых задач по мобилизации;

В Госдуму РФ внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время;

Российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Украинские военные пытались наступать на Краснолиманском, Купянском, Запорожском, Андреевском и Харьковском направлениях;

ВСУ обстреляли собственные позиции в районе Соледара. По словам офицера Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, это вызвано отсутствием связи у украинских военных;

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что у Украины заканчивается оружие и боеприпасы для систем ПВО. По данным журнала, Киеву не хватает того вооружения, которое поставляет Запад;

Президент России Владимир Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом новые предложения по урегулированию ситуации на Украине. Об том сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков;

Корреспондент URA.RU сообщил, что мобилизованные россияне проходят подготовку на полигонах в ЛНР. Там их готовят в боевым действиям;

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что если не подпадающий под мобилизацию гражданин получил повестку, ему все равно следует явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие освобождение от призыва. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства отметил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности страны.

В Кремле заявили, что в России нет второй волны мобилизации, Госдума хочет освободить от призыва тех, чьи родственники были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 октября. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства отметил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности страны.