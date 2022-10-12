Кремль отрицает новую волну мобилизации, от призыва освободят новую категорию: главное за 12 октября

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле заявили, что в России нет второй волны мобилизации, Госдума хочет освободить от призыва тех, чьи родственники были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 октября.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет второй волны мобилизации. По словам представителя Кремля, необходимо уточнить у губернаторов, что они имели в виду, когда говорили о новых задач по мобилизации;
  • В Госдуму РФ внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время;
  • Российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Украинские военные пытались наступать на Краснолиманском, Купянском, Запорожском, Андреевском и Харьковском направлениях;
  • ВСУ обстреляли собственные позиции в районе Соледара. По словам офицера Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, это вызвано отсутствием связи у украинских военных;
  • Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что у Украины заканчивается оружие и боеприпасы для систем ПВО. По данным журнала, Киеву не хватает того вооружения, которое поставляет Запад;
  • Президент России Владимир Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом новые предложения по урегулированию ситуации на Украине. Об том сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • Корреспондент URA.RU сообщил, что мобилизованные россияне проходят подготовку на полигонах в ЛНР. Там их готовят в боевым действиям;
  • Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что если не подпадающий под мобилизацию гражданин получил повестку, ему все равно следует явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие освобождение от призыва.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства отметил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности страны.

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В Кремле заявили, что в России нет второй волны мобилизации, Госдума хочет освободить от призыва тех, чьи родственники были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 октября. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства отметил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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