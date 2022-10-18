В Кривом Роге прогремели взрывы

Глава ВГА уточнил, что взрыв был замечен в северной части города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В северной части Кривого Рога зафиксированы взрывы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ВГА Кривого Рога Александр Викул.
«Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!», — подытожил он. Ранее в Кривом Роге заявили о ракетном ударе. Сработало ПВО.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер