В Кривом Роге прогремели взрывы

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Учения резервистов. Тюмень , взрыв, бомба
Глава ВГА уточнил, что взрыв был замечен в северной части города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В северной части Кривого Рога зафиксированы взрывы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ВГА Кривого Рога Александр Викул.

«Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!», — подытожил он. Ранее в Кривом Роге заявили о ракетном ударе. Сработало ПВО.

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В северной части Кривого Рога зафиксированы взрывы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ВГА Кривого Рога Александр Викул. «Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!», — подытожил он. Ранее в Кривом Роге заявили о ракетном ударе. Сработало ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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