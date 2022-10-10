В Кривом Роге заявили о ракетном ударе

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По словам Александра Викула в Кривом Роге замечены ракетные удары, работает ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кривом Роге заявили о ракетном ударе. Об этом сообщил вице-премьер Украины Александр Викул.

«Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги», — написал он в своем telegram-канале. Ранее URA.RU приводило всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу.

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В Кривом Роге заявили о ракетном ударе. Об этом сообщил вице-премьер Украины Александр Викул. «Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги», — написал он в своем telegram-канале. Ранее URA.RU приводило всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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