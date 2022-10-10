По словам Александра Викула в Кривом Роге замечены ракетные удары, работает ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кривом Роге заявили о ракетном ударе. Об этом сообщил вице-премьер Украины Александр Викул.
«Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги», — написал он в своем telegram-канале. Ранее URA.RU приводило всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу.
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