В новые регионы РФ предложили направить более 100 тысяч строителей-добровольцев

27 октября 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Этим предложением в организации планируют помочь увеличить темпы и объемы работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил отправить в новые регионы РФ более 100 тысяч специалистов. Добровольцы помогут справиться с объемом работ, который требуется для восстановления ЛНР и ДНР. Такую инициативу организация предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, о чем сообщил ее руководитель Александр Моор. «В ВЦНСП поступает множество таких обращений от строителей. Порядка 100 тысяч специалистов можно направить на полгода. Тот объем работ, который ведется сегодня в ЛНР и ДНР, небольшой по сравнению с потребностью», — передают «Известия» слова Моора. Он также отметил, что на данный момент в новых регионах работает почти втрое меньше людей — около 32 тысяч сотрудников. Аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина отреагировал на запрос газеты и сообщил, что обращение ВЦНСП рассмотрят в установленном порядке. Там уточнили, что в ДНР и ЛНР увеличивают количество строителей из-за необходимости выполнить большое количество строительных работ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что увеличение количества рабочих на Донбассе идет еще с мая. Хуснуллин тогда заявил, что восстановление этих территорий потребует больше специалистов из-за объемов работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил отправить в новые регионы РФ более 100 тысяч специалистов. Добровольцы помогут справиться с объемом работ, который требуется для восстановления ЛНР и ДНР. Такую инициативу организация предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, о чем сообщил ее руководитель Александр Моор. «В ВЦНСП поступает множество таких обращений от строителей. Порядка 100 тысяч специалистов можно направить на полгода. Тот объем работ, который ведется сегодня в ЛНР и ДНР, небольшой по сравнению с потребностью», — передают «Известия» слова Моора. Он также отметил, что на данный момент в новых регионах работает почти втрое меньше людей — около 32 тысяч сотрудников. Аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина отреагировал на запрос газеты и сообщил, что обращение ВЦНСП рассмотрят в установленном порядке. Там уточнили, что в ДНР и ЛНР увеличивают количество строителей из-за необходимости выполнить большое количество строительных работ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что увеличение количества рабочих на Донбассе идет еще с мая. Хуснуллин тогда заявил, что восстановление этих территорий потребует больше специалистов из-за объемов работ.