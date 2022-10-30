30 октября 2022

Военные РФ рассказали о «сборной солянке» в рядах противника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, сво, наемники
За населенные пункты Опытное и Водяное ведутся круглосуточные бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За населенные пункты Опытное и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) ведутся круглосуточные бои. Противник регулярно предпринимает попытки контратаки, однако продолжает терять позиции и солдат. В результате в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовалась «сборная солянка». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали бойцы батальона Первой Славянской бригады.

«У противника подразделения — сборная солянка. [ВСУ] Закрывают дырки кем могут и бросают в бой всех кто есть там», — рассказали бойцы.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявлял о наступившем «логистическом кошмаре» в рядах ВСУ. По его словам, украинские войска расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады.

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За населенные пункты Опытное и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) ведутся круглосуточные бои. Противник регулярно предпринимает попытки контратаки, однако продолжает терять позиции и солдат. В результате в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовалась «сборная солянка». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали бойцы батальона Первой Славянской бригады. «У противника подразделения — сборная солянка. [ВСУ] Закрывают дырки кем могут и бросают в бой всех кто есть там», — рассказали бойцы. Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявлял о наступившем «логистическом кошмаре» в рядах ВСУ. По его словам, украинские войска расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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