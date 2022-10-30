Военные РФ рассказали о «сборной солянке» в рядах противника

За населенные пункты Опытное и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) ведутся круглосуточные бои. Противник регулярно предпринимает попытки контратаки, однако продолжает терять позиции и солдат. В результате в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовалась «сборная солянка». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали бойцы батальона Первой Славянской бригады.
«У противника подразделения — сборная солянка. [ВСУ] Закрывают дырки кем могут и бросают в бой всех кто есть там», — рассказали бойцы.
Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявлял о наступившем «логистическом кошмаре» в рядах ВСУ. По его словам, украинские войска расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады.
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За населенные пункты Опытное и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) ведутся круглосуточные бои. Противник регулярно предпринимает попытки контратаки, однако продолжает терять позиции и солдат. В результате в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовалась «сборная солянка». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали бойцы батальона Первой Славянской бригады. «У противника подразделения — сборная солянка. [ВСУ] Закрывают дырки кем могут и бросают в бой всех кто есть там», — рассказали бойцы. Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявлял о наступившем «логистическом кошмаре» в рядах ВСУ. По его словам, украинские войска расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады.