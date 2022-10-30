Интенсивная трата снарядов и многообразие артиллерийских систем, поставляемых различными странами, привели к «логистическому кошмару» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в статье для 19Fortyfive выразил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
По данным автора, украинские войска расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады. Вместе с этим, арсенал Киева состоит из «мешанины различных орудий», начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777. «Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — резюмировал Атламазоглу.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне этого США и страны Евросоюза оказывают Киеву разнообразную поддержку в виде оружия и денежных траншей. Однако, как сообщал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, у ВСУ фактически заканчиваются боеприпасы. Оружия советского производства у них уже практически не осталось, а поставок Запада критически недостаточно. Кроме того, помощь Украине опустошила военные запасы Евросоюза, заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Интенсивная трата снарядов и многообразие артиллерийских систем, поставляемых различными странами, привели к «логистическому кошмару» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в статье для 19Fortyfive выразил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. По данным автора, украинские войска расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады. Вместе с этим, арсенал Киева состоит из «мешанины различных орудий», начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777. «Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — резюмировал Атламазоглу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне этого США и страны Евросоюза оказывают Киеву разнообразную поддержку в виде оружия и денежных траншей. Однако, как сообщал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, у ВСУ фактически заканчиваются боеприпасы. Оружия советского производства у них уже практически не осталось, а поставок Запада критически недостаточно. Кроме того, помощь Украине опустошила военные запасы Евросоюза, заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.