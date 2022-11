WSJ: советники Путина и Байдена провели переговоры во избежание конфликта

07 ноября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

США провели конфиденциальные переговоры с РФ, пишет WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советники президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена провели переговоры во избежание обострения конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома. «Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан был в контакте с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Салливан также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым», — сказал дипломат, его слова передает The Wall Street Journal. В беседе с газетой он отметил, что цель переговоров состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и поддерживать дипломатические отношения между странами, а не обсуждать урегулирование конфликта на Украине. В материале газеты уточняется, что в Белом доме на вопрос, участвовал ли Салливан в конфиденциальных беседах с советниками Путина, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон отказалась отвечать. Она лишь отметила, что «люди заявляют о многом». Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Белый дом тайно призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с Россией. При этом там отметили, что цель американских политиков не достичь мирного решения украинского конфликта на Украине.

Советники президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена провели переговоры во избежание обострения конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома. «Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан был в контакте с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Салливан также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым», — сказал дипломат, его слова передает The Wall Street Journal. В беседе с газетой он отметил, что цель переговоров состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и поддерживать дипломатические отношения между странами, а не обсуждать урегулирование конфликта на Украине. В материале газеты уточняется, что в Белом доме на вопрос, участвовал ли Салливан в конфиденциальных беседах с советниками Путина, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон отказалась отвечать. Она лишь отметила, что «люди заявляют о многом». Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Белый дом тайно призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с Россией. При этом там отметили, что цель американских политиков не достичь мирного решения украинского конфликта на Украине.