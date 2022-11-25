Зеленский попросил газ у Запада

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить дополнительный газ в условиях аварийных отключений. Также он запросил дизель для генераторов.
«Зеленский обратился к западным партнерам Украины с обращением предоставить дизель для аварийных генераторов и газ, чтобы возместить дефицит электроэнергии», — сказал Зеленский в интервью Financial Times. Оно проходило в здании Офиса президента.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что Украина ворует газ, который поставляется в Молдавию. Кроме того, американский сайт Breitbart News сообщает, что жители Соединенных Штатов призвали президента России Владимира Путина прекратить поставки газа через Украину. Также 20 ноября советник Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений, сообщает RT.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить дополнительный газ в условиях аварийных отключений. Также он запросил дизель для генераторов. «Зеленский обратился к западным партнерам Украины с обращением предоставить дизель для аварийных генераторов и газ, чтобы возместить дефицит электроэнергии», — сказал Зеленский в интервью Financial Times. Оно проходило в здании Офиса президента. Ранее в «Газпроме» сообщили, что Украина ворует газ, который поставляется в Молдавию. Кроме того, американский сайт Breitbart News сообщает, что жители Соединенных Штатов призвали президента России Владимира Путина прекратить поставки газа через Украину. Также 20 ноября советник Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений, сообщает RT.