Зеленский попросил газ у Запада

25 ноября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Зеленский попросил дополнительный газ, чтобы возместить дефицит электроэнергии, сообщает международная газета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить дополнительный газ в условиях аварийных отключений. Также он запросил дизель для генераторов. «Зеленский обратился к западным партнерам Украины с обращением предоставить дизель для аварийных генераторов и газ, чтобы возместить дефицит электроэнергии», — сказал Зеленский в интервью Financial Times . Оно проходило в здании Офиса президента. Ранее в «Газпроме» сообщили, что Украина ворует газ, который поставляется в Молдавию. Кроме того, американский сайт Breitbart News сообщает, что жители Соединенных Штатов призвали президента России Владимира Путина прекратить поставки газа через Украину. Также 20 ноября советник Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений, сообщает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить дополнительный газ в условиях аварийных отключений. Также он запросил дизель для генераторов. «Зеленский обратился к западным партнерам Украины с обращением предоставить дизель для аварийных генераторов и газ, чтобы возместить дефицит электроэнергии», — сказал Зеленский в интервью Financial Times. Оно проходило в здании Офиса президента. Ранее в «Газпроме» сообщили, что Украина ворует газ, который поставляется в Молдавию. Кроме того, американский сайт Breitbart News сообщает, что жители Соединенных Штатов призвали президента России Владимира Путина прекратить поставки газа через Украину. Также 20 ноября советник Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений, сообщает RT.