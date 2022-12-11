Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений

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Путин лично вручил награды Героям России Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений, несмотря на то что занимается этим уже двадцать лет. Так он ответил военнослужащему, сбившемуся во время выступления в Кремле. Момент попал в программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Реплика Путина прозвучала во время церемонии награждения Героев России в Кремле. Ефрейтор Давид Малыйкин заволновался во время выступления и сбился. Путин подбодрил военного: «Ничего страшного… Смотри, я 20 лет занимаюсь этим „кино“. И тоже волнуюсь, ничего страшного», — заявил президент.

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Президент России Владимир Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений, несмотря на то что занимается этим уже двадцать лет. Так он ответил военнослужащему, сбившемуся во время выступления в Кремле. Момент попал в программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Реплика Путина прозвучала во время церемонии награждения Героев России в Кремле. Ефрейтор Давид Малыйкин заволновался во время выступления и сбился. Путин подбодрил военного: «Ничего страшного… Смотри, я 20 лет занимаюсь этим „кино“. И тоже волнуюсь, ничего страшного», — заявил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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