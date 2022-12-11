Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений

11 декабря 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Путин лично вручил награды Героям России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений, несмотря на то что занимается этим уже двадцать лет. Так он ответил военнослужащему, сбившемуся во время выступления в Кремле. Момент попал в программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Статья по теме Путин вложил новые смыслы в спецоперацию на Украине Реплика Путина прозвучала во время церемонии награждения Героев России в Кремле. Ефрейтор Давид Малыйкин заволновался во время выступления и сбился. Путин подбодрил военного: «Ничего страшного… Смотри, я 20 лет занимаюсь этим „кино“. И тоже волнуюсь, ничего страшного», — заявил президент.

Президент России Владимир Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений, несмотря на то что занимается этим уже двадцать лет. Так он ответил военнослужащему, сбившемуся во время выступления в Кремле. Момент попал в программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Реплика Путина прозвучала во время церемонии награждения Героев России в Кремле. Ефрейтор Давид Малыйкин заволновался во время выступления и сбился. Путин подбодрил военного: «Ничего страшного… Смотри, я 20 лет занимаюсь этим „кино“. И тоже волнуюсь, ничего страшного», — заявил президент.