Путин лично вручил награды Героям России
Президент России Владимир Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений, несмотря на то что занимается этим уже двадцать лет. Так он ответил военнослужащему, сбившемуся во время выступления в Кремле. Момент попал в программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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Реплика Путина прозвучала во время церемонии награждения Героев России в Кремле. Ефрейтор Давид Малыйкин заволновался во время выступления и сбился. Путин подбодрил военного: «Ничего страшного… Смотри, я 20 лет занимаюсь этим „кино“. И тоже волнуюсь, ничего страшного», —
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