Путин вложил новые смыслы в спецоперацию на Украине

Президент показал, что они близки каждому россиянину

08 декабря 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что герои среди нас, и заявил об их всенародной поддержке Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин вложил в спецоперацию на Украине новый смысл: герои — это не только люди из прошлого, герои вокруг нас, они защищают Россию с оружием в руках и участвуют в спецоперации на Украине. Так объяснили эксперты выступление главы государства на вручении медалей «Золотая Звезда» в преддверии Дня Героев Отечества. Политологи подчеркивают, что впервые за многие годы граждане страны полностью вовлечены в военную кампанию. День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года. Он связан с учреждением Екатериной II 9 декабря 1769 года военного ордена Св. великомученика и Победоносца Георгия — высшей воинской награды Российской империи. Именно поэтому президент Путин с 2013 года проводит торжественные приемы в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент напомнил, что российский народ всегда объединялся ради защиты Родины Фото: Владимир Андреев © URA.RU В каждом обращении Путина звучат слова о мужестве и героизме русских воинов, сотрудников спецслужб, обычных людей, которые спасают других. В 2015 году президент впервые сказал о бойцах, находящихся в командировке в Сирии. В 2016 году напомнил о подвиге 25-летнего офицера Александра Прохоренко, которого на западе назвали «русским Рэмбо»: под Пальмирой Александр, окруженный террористами, вызвал огонь на себя. Тогда президент привел и еще один пример — лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который в июле 2016 года перед смертью от рук бандитов не отказался от своих убеждений и призвал своих сослуживцев: «Работайте, братья!» В 2020 и в 2021 годах героями в глазах общества стали врачи, которые боролись с пандемией коронавируса. Однако по понятным причинам торжественные приемы тогда не проводились. Путин подчеркнул, что Родина — это прежде всего люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Традиция чествовать Героев Отечества в Кремле восстановлена в этом году. Путин начал награждение с напоминания, что России «не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями», но народ всегда объединялся и «стеной вставал за родную землю» на поле боя и в тылу. Президент подчеркнул, что «мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России» и гордимся теми, кто участвует в спецоперации на Украине. Президент обратился к тем, кто сейчас на передовой: «Для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту всенародной поддержки». На награждении присутствовал отец Киприан — единственный монах Русской Православной Церкви, являющийся Героем Советского Союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подтверждая свою мысль, президент в ходе награждения поддержал сбившегося десантника Давида Малыйкина словами «Завершайте спокойно, здесь все свои». В заключение Путин напомнил, что Родина — «это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете». В 2022 году памятная дата приобрела новые смыслы, пояснил URA.RU старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Изменилось само содержание понятия „герой“. До начала спецоперации это были люди из прошлого. В настоящем тоже были герои, но их было мало, каждый такой случай воспринимался изолировано и скорее как исключение. Сейчас мы сталкиваемся с ними ежедневно. Это можно назвать возвращением героического начала в актуальное общественное сознание России и повседневную жизнь», — отметил Зудин. Президент изменил отношение к Героям России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношение к героям меняет не просто военная спецоперация, но сама гибридная война, которая пришла в Россию, считает руководитель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Поэтому смыслы сегодняшнего Дня Героев Отечества особенные. «Президент показывает, что герои — это люди, которые сейчас на фронте, которые в тылу жертвуют жизнью, проявляют героизм для достижения глобальных целей. Путин делает такой акцент. В России давно не было такого периода, когда стоял бы вопрос о существовании нашей страны. Даже чеченская кампания была не такого масштаба, как эта. Впервые за многие годы прошла мобилизация, и граждане полностью вовлечены в той или иной мере в эту кампанию», — объяснил Федоров. Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, спецоперация изменила отношение к героям в России. «Многие по-другому смотрят на участников этого конфликта. У большинства людей весьма позитивное и почтительное отношение к героями спецоперации», — полагает Еловский. Для президента Путина чествование и прославление героев текущих событий — это подтверждение правильности решения о начале спецоперации в Донбассе, убежден гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В обществе остается запрос на мирное завершение специальной военной операции. У некоторых людей остается недопонимание этой истории. Но военная тематика является выразителем государственных интересов, и логично, что День Героев отмечается, и что их чествуют», — резюмировал Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вложил в спецоперацию на Украине новый смысл: герои — это не только люди из прошлого, герои вокруг нас, они защищают Россию с оружием в руках и участвуют в спецоперации на Украине. Так объяснили эксперты выступление главы государства на вручении медалей «Золотая Звезда» в преддверии Дня Героев Отечества. Политологи подчеркивают, что впервые за многие годы граждане страны полностью вовлечены в военную кампанию. День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года. Он связан с учреждением Екатериной II 9 декабря 1769 года военного ордена Св. великомученика и Победоносца Георгия — высшей воинской награды Российской империи. Именно поэтому президент Путин с 2013 года проводит торжественные приемы в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В каждом обращении Путина звучат слова о мужестве и героизме русских воинов, сотрудников спецслужб, обычных людей, которые спасают других. В 2015 году президент впервые сказал о бойцах, находящихся в командировке в Сирии. В 2016 году напомнил о подвиге 25-летнего офицера Александра Прохоренко, которого на западе назвали «русским Рэмбо»: под Пальмирой Александр, окруженный террористами, вызвал огонь на себя. Тогда президент привел и еще один пример — лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который в июле 2016 года перед смертью от рук бандитов не отказался от своих убеждений и призвал своих сослуживцев: «Работайте, братья!» В 2020 и в 2021 годах героями в глазах общества стали врачи, которые боролись с пандемией коронавируса. Однако по понятным причинам торжественные приемы тогда не проводились. Традиция чествовать Героев Отечества в Кремле восстановлена в этом году. Путин начал награждение с напоминания, что России «не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями», но народ всегда объединялся и «стеной вставал за родную землю» на поле боя и в тылу. Президент подчеркнул, что «мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России» и гордимся теми, кто участвует в спецоперации на Украине. Подтверждая свою мысль, президент в ходе награждения поддержал сбившегося десантника Давида Малыйкина словами «Завершайте спокойно, здесь все свои». В заключение Путин напомнил, что Родина — «это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете». В 2022 году памятная дата приобрела новые смыслы, пояснил URA.RU старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Изменилось само содержание понятия „герой“. До начала спецоперации это были люди из прошлого. В настоящем тоже были герои, но их было мало, каждый такой случай воспринимался изолировано и скорее как исключение. Сейчас мы сталкиваемся с ними ежедневно. Это можно назвать возвращением героического начала в актуальное общественное сознание России и повседневную жизнь», — отметил Зудин. Отношение к героям меняет не просто военная спецоперация, но сама гибридная война, которая пришла в Россию, считает руководитель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Поэтому смыслы сегодняшнего Дня Героев Отечества особенные. «Президент показывает, что герои — это люди, которые сейчас на фронте, которые в тылу жертвуют жизнью, проявляют героизм для достижения глобальных целей. Путин делает такой акцент. По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, спецоперация изменила отношение к героям в России. «Многие по-другому смотрят на участников этого конфликта. У большинства людей весьма позитивное и почтительное отношение к героями спецоперации», — полагает Еловский. Для президента Путина чествование и прославление героев текущих событий — это подтверждение правильности решения о начале спецоперации в Донбассе, убежден гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В обществе остается запрос на мирное завершение специальной военной операции. У некоторых людей остается недопонимание этой истории. Но военная тематика является выразителем государственных интересов, и логично, что День Героев отмечается, и что их чествуют», — резюмировал Гращенков.