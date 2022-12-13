В США рассказали о паранойе Европы по поводу России

NYT: в Европе растет паранойя по поводу российских «шпионов»

13 декабря 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Европейские страны повысили бдительность, ожидая «шпионажа» России, отметили в издании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Европе растет паранойя из-за ожидания «шпионажа» со стороны России. Об этом пишет The New York Times. «Во многих местах повышенную бдительность и реальную обеспокоенность [по поводу российских „шпионов“] стало трудно отделить от растущей паранойи», — пишет издание . Журналисты указали на случаи запуска беспилотников на охраняемых объектах в Европе, а также на другие «подозрительные инциденты», подчеркнув при этом, что не все их можно с уверенностью отнести к России. В издании отметили, что российская сторона отзывалась о задержаниях своих граждан в Норвегии, подозревая их в шпионаже, как об истеричном поведении. Ранее за запуск дронов в стране на 90 дней был арестован гражданин России, бизнесмен Андрей Якунин. Вопросом его освобождения занимался МИД России, отмечает телеканал 360. Вскоре он был освобожден судом, сообщает RT. Это не первый случай задержания российских граждан в Норвегии.

В Европе растет паранойя из-за ожидания «шпионажа» со стороны России. Об этом пишет The New York Times. «Во многих местах повышенную бдительность и реальную обеспокоенность [по поводу российских „шпионов“] стало трудно отделить от растущей паранойи», — пишет издание. Журналисты указали на случаи запуска беспилотников на охраняемых объектах в Европе, а также на другие «подозрительные инциденты», подчеркнув при этом, что не все их можно с уверенностью отнести к России. В издании отметили, что российская сторона отзывалась о задержаниях своих граждан в Норвегии, подозревая их в шпионаже, как об истеричном поведении. Ранее за запуск дронов в стране на 90 дней был арестован гражданин России, бизнесмен Андрей Якунин. Вопросом его освобождения занимался МИД России, отмечает телеканал 360. Вскоре он был освобожден судом, сообщает RT. Это не первый случай задержания российских граждан в Норвегии.