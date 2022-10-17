Четверо россиян арестованы в Норвегии за фотосъемку

17 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Согласно сообщению норвежской полиции, россияне были задержаны на 7 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция города Нурланн в Норвегии арестовала четверых россиян за фотографирование объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежской полиции. «В ходе проверки автомобиля с российским номером 11 октября выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку», — сообщается в пресс-релизе полиции. Его передает NRK. В норвежской полиции также добавили, что окружной суд Хельгеланда разрешил полиции заключить россиян под стражу на семь дней за запись или иное использование информации, относящейся к определенным обозначенным объектам, заслуживающим охраны. Ранее в норвежском аэропорту задержали россиянина со снимками вертолета ВС Норвегии, передает RT. Гражданина России отправили под стражу на четыре недели. В полиции Норвегии отметили, что связь между этими двумя случаями съемки гражданами России не доказана.

Полиция города Нурланн в Норвегии арестовала четверых россиян за фотографирование объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежской полиции. «В ходе проверки автомобиля с российским номером 11 октября выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку», — сообщается в пресс-релизе полиции. Его передает NRK. В норвежской полиции также добавили, что окружной суд Хельгеланда разрешил полиции заключить россиян под стражу на семь дней за запись или иное использование информации, относящейся к определенным обозначенным объектам, заслуживающим охраны. Ранее в норвежском аэропорту задержали россиянина со снимками вертолета ВС Норвегии, передает RT. Гражданина России отправили под стражу на четыре недели. В полиции Норвегии отметили, что связь между этими двумя случаями съемки гражданами России не доказана.