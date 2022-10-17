Четверо россиян арестованы в Норвегии за фотосъемку

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, фотоаппарат, фотокамера, полевая форма
Согласно сообщению норвежской полиции, россияне были задержаны на 7 дней Фото:

Полиция города Нурланн в Норвегии арестовала четверых россиян за фотографирование объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежской полиции.

«В ходе проверки автомобиля с российским номером 11 октября выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку», — сообщается в пресс-релизе полиции. Его передает NRK. В норвежской полиции также добавили, что окружной суд Хельгеланда разрешил полиции заключить россиян под стражу на семь дней за запись или иное использование информации, относящейся к определенным обозначенным объектам, заслуживающим охраны.

Ранее в норвежском аэропорту задержали россиянина со снимками вертолета ВС Норвегии, передает RT. Гражданина России отправили под стражу на четыре недели. В полиции Норвегии отметили, что связь между этими двумя случаями съемки гражданами России не доказана.

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Полиция города Нурланн в Норвегии арестовала четверых россиян за фотографирование объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежской полиции. «В ходе проверки автомобиля с российским номером 11 октября выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку», — сообщается в пресс-релизе полиции. Его передает NRK. В норвежской полиции также добавили, что окружной суд Хельгеланда разрешил полиции заключить россиян под стражу на семь дней за запись или иное использование информации, относящейся к определенным обозначенным объектам, заслуживающим охраны. Ранее в норвежском аэропорту задержали россиянина со снимками вертолета ВС Норвегии, передает RT. Гражданина России отправили под стражу на четыре недели. В полиции Норвегии отметили, что связь между этими двумя случаями съемки гражданами России не доказана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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