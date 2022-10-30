Психолог назвал 5 способов справиться с трудностями без помощи специалистов

Психолог Бахин: справиться с трудностями можно без помощи специалистов

31 октября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Психолог посоветовал 5 способов самопомощи при трудностях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для того, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями самостоятельно, следует вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу. Об этих и других способах борьбы с трудностями рассказал психолог Григорий Бахин. «Дневники чувств позволяют дистанцироваться и посмотреть на проблему со стороны», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на слова психолога. Бахин порекомендовал в течении дня выписывать в дневник все свои эмоции и переживания, выделяя на это минимум 10 минут в день. Кроме того, психолог посоветовал вести карточки самопомощи. Этот метод похож на дневник чувств, но направлен на решение конкретной проблемы через умение задавать вопросы самому себе. «Необходимо взять карточку по своей проблеме и отвечать на готовый список вопросов. Вдумчиво, анализируя каждый ответ», — объяснил собеседник издания. Помимо этих инструментов, Бахин отметил важность дружеской и групповой поддержки для человека. «Оффлайн-встречи, звонки по телефону или через Zoom, групповые занятия — один из самых эффективных методов, чтобы разобраться с собой», — заявил он. Похожий эффект дает чтение книг и просмотр фильмов, отметил врач. «В кризисных и дистрессовых ситуациях очень важно чутко относиться к себе и своему состоянию. Важно не насиловать себя и не заставлять делать то, чего не хочется», — резюмировал Бахин. Ранее специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал о том, что чтобы пережить стрессовые новости и не поддаться панике, необходимо проанализировать все возможные исходы событий, связанные с происходящим. Психолог Ольга Романив, в свою очередь, назвала пять способов повысить стрессоустойчивость, сообщает VSE42.Ru.

Для того, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями самостоятельно, следует вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу. Об этих и других способах борьбы с трудностями рассказал психолог Григорий Бахин. «Дневники чувств позволяют дистанцироваться и посмотреть на проблему со стороны», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на слова психолога. Бахин порекомендовал в течении дня выписывать в дневник все свои эмоции и переживания, выделяя на это минимум 10 минут в день. Кроме того, психолог посоветовал вести карточки самопомощи. Этот метод похож на дневник чувств, но направлен на решение конкретной проблемы через умение задавать вопросы самому себе. «Необходимо взять карточку по своей проблеме и отвечать на готовый список вопросов. Вдумчиво, анализируя каждый ответ», — объяснил собеседник издания. Помимо этих инструментов, Бахин отметил важность дружеской и групповой поддержки для человека. «Оффлайн-встречи, звонки по телефону или через Zoom, групповые занятия — один из самых эффективных методов, чтобы разобраться с собой», — заявил он. Похожий эффект дает чтение книг и просмотр фильмов, отметил врач. «В кризисных и дистрессовых ситуациях очень важно чутко относиться к себе и своему состоянию. Важно не насиловать себя и не заставлять делать то, чего не хочется», — резюмировал Бахин. Ранее специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал о том, что чтобы пережить стрессовые новости и не поддаться панике, необходимо проанализировать все возможные исходы событий, связанные с происходящим. Психолог Ольга Романив, в свою очередь, назвала пять способов повысить стрессоустойчивость, сообщает VSE42.Ru.