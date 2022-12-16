Набиуллина предупредила о скором замедлении инфляции в России

16 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Весной инфляция в России может опуститься ниже 4%, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы будет замедляться, а весной в перспективе может опуститься ниже 4%. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на «России 24». Она добавила, что из расчета инфляции становится ясно, что грядущие месяцы будут самыми тяжелыми с точки зрения темпа роста цен в этом году.

Годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы будет замедляться, а весной в перспективе может опуститься ниже 4%. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на «России 24». Она добавила, что из расчета инфляции становится ясно, что грядущие месяцы будут самыми тяжелыми с точки зрения темпа роста цен в этом году.