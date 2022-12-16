Набиуллина предупредила о скором замедлении инфляции в России

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Весной инфляция в России может опуститься ниже 4%, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы будет замедляться, а весной в перспективе может опуститься ниже 4%. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на «России 24». Она добавила, что из расчета инфляции становится ясно, что грядущие месяцы будут самыми тяжелыми с точки зрения темпа роста цен в этом году.

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Годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы будет замедляться, а весной в перспективе может опуститься ниже 4%. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на «России 24». Она добавила, что из расчета инфляции становится ясно, что грядущие месяцы будут самыми тяжелыми с точки зрения темпа роста цен в этом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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