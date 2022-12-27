Военный эксперт Кнутов: армия Украины перестала существовать

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Мобилизованные ВСУ не смогут заменить более опытных солдат, заявил Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самый боеспособный и подготовленный личный состав в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уничтожен, что позволяет говорить о том, что украинская армия практически прекратила свое существование. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Регулярная армия Украины де-факто перестала существовать», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что основной кадровый состав, состоящий из 100 тысяч человек, оказался полностью выбит. Еще 200-250 тысяч солдат получили ранения не совместимые с дальнейшим прохождением службы. Сейчас же в ряды ВСУ призывают прежде всего граждан из сельской местности, которых отправляют на передовую практически без боевой подготовки, что заставляет многих из них дезертировать.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.

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Самый боеспособный и подготовленный личный состав в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уничтожен, что позволяет говорить о том, что украинская армия практически прекратила свое существование. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Регулярная армия Украины де-факто перестала существовать», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что основной кадровый состав, состоящий из 100 тысяч человек, оказался полностью выбит. Еще 200-250 тысяч солдат получили ранения не совместимые с дальнейшим прохождением службы. Сейчас же в ряды ВСУ призывают прежде всего граждан из сельской местности, которых отправляют на передовую практически без боевой подготовки, что заставляет многих из них дезертировать. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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