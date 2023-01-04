Вильфанд предупредил об экстремальных морозах на Урале и по всей России

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Морозы в Екатеринбурге, зима, мороз, холод
Температура опустится значительно ниже климатической нормы Фото:

С 6—7 января температура на Урале и остальной части России упадет ниже отметки климатической нормы на 8-16 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура значительно ниже нормы прогнозируется и в регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что, начиная с 6 января, температура в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах на 8-16 градусов опустится ниже нормы. Юг России столкнется с похолоданием после 7—8 января, заключил Вильфанд.

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С 6—7 января температура на Урале и остальной части России упадет ниже отметки климатической нормы на 8-16 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Температура значительно ниже нормы прогнозируется и в регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что, начиная с 6 января, температура в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах на 8-16 градусов опустится ниже нормы. Юг России столкнется с похолоданием после 7—8 января, заключил Вильфанд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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