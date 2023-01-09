Онколог назвал продукты, повышающие риск развития рака

Сладкое и жирное могут повысить риск возникновения рака у женщин, сообщил Антон Ильин
Злоупотребление сладким и жирной пищей повышает шанс развития рака эндометрия у женщин. Об этом заявил врач-онколог Антон Ильин.
«Неблагоприятным фактором с точки зрения онкологической настороженности считаются также сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение», — заявил Ильин. Его слова приводит интернет-издание
Эксперт также отметил, что важно проводить регулярное медицинское обследование. Это позволит выявить поврежденные клетки до их развития в полноценную опухоль.
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