Онколог назвал продукты, повышающие риск развития рака

Онколог: сладкое и жирное повышают шанс развития раковой опухоли у женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сладкое и жирное могут повысить риск возникновения рака у женщин, сообщил Антон Ильин Фото:

Злоупотребление сладким и жирной пищей повышает шанс развития рака эндометрия у женщин. Об этом заявил врач-онколог Антон Ильин.

«Неблагоприятным фактором с точки зрения онкологической настороженности считаются также сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение», — заявил Ильин. Его слова приводит интернет-издание Газета.ru.

Эксперт также отметил, что важно проводить регулярное медицинское обследование. Это позволит выявить поврежденные клетки до их развития в полноценную опухоль.

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Злоупотребление сладким и жирной пищей повышает шанс развития рака эндометрия у женщин. Об этом заявил врач-онколог Антон Ильин. «Неблагоприятным фактором с точки зрения онкологической настороженности считаются также сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение», — заявил Ильин. Его слова приводит интернет-издание Газета.ru. Эксперт также отметил, что важно проводить регулярное медицинское обследование. Это позволит выявить поврежденные клетки до их развития в полноценную опухоль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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