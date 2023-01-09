Онколог назвал продукты, повышающие риск развития рака

Онколог: сладкое и жирное повышают шанс развития раковой опухоли у женщин

09 января 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Сладкое и жирное могут повысить риск возникновения рака у женщин, сообщил Антон Ильин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Злоупотребление сладким и жирной пищей повышает шанс развития рака эндометрия у женщин. Об этом заявил врач-онколог Антон Ильин. «Неблагоприятным фактором с точки зрения онкологической настороженности считаются также сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение», — заявил Ильин. Его слова приводит интернет-издание Газета.ru . Эксперт также отметил, что важно проводить регулярное медицинское обследование. Это позволит выявить поврежденные клетки до их развития в полноценную опухоль.

Злоупотребление сладким и жирной пищей повышает шанс развития рака эндометрия у женщин. Об этом заявил врач-онколог Антон Ильин. «Неблагоприятным фактором с точки зрения онкологической настороженности считаются также сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение», — заявил Ильин. Его слова приводит интернет-издание Газета.ru. Эксперт также отметил, что важно проводить регулярное медицинское обследование. Это позволит выявить поврежденные клетки до их развития в полноценную опухоль.