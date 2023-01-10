Пенсионный фонд Европарламента инвестировал деньги в запрещенные снаряды

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
ПФ Европарламента инвестировал деньги в производство запрещенные снаряды, сообщает EUobserver Фото:
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Пенсионный фонд Европарламента якобы выдавал деньги своим депутатам. Однако сумма шла на спонсирование производства запрещенных кассетных бомб. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver.

«Ежемесячные пособия, предоставленные депутатам Европарламента для оплаты канцелярских товаров, использовались для покупки акций в оружейной, табачной, горнодобывающей и ископаемой промышленности», — говорится в материале. В нем также указано, что деньги шли на финансирование производителей запрещенных кассетных бомб.

Кассетная бомба представляет собой снаряд, в котором помещается большое количество мин. В 2008 был подписан международный договор о запрете использования таких типов боеприпасов. Запрет был связан с тем, что при их использовании возрастает риск поражения мирных граждан.

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Пенсионный фонд Европарламента якобы выдавал деньги своим депутатам. Однако сумма шла на спонсирование производства запрещенных кассетных бомб. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver. «Ежемесячные пособия, предоставленные депутатам Европарламента для оплаты канцелярских товаров, использовались для покупки акций в оружейной, табачной, горнодобывающей и ископаемой промышленности», — говорится в материале. В нем также указано, что деньги шли на финансирование производителей запрещенных кассетных бомб. Кассетная бомба представляет собой снаряд, в котором помещается большое количество мин. В 2008 был подписан международный договор о запрете использования таких типов боеприпасов. Запрет был связан с тем, что при их использовании возрастает риск поражения мирных граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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