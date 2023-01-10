Пенсионный фонд Европарламента инвестировал деньги в запрещенные снаряды

Пенсионный фонд Европарламента якобы выдавал деньги своим депутатам. Однако сумма шла на спонсирование производства запрещенных кассетных бомб. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver.
«Ежемесячные пособия, предоставленные депутатам Европарламента для оплаты канцелярских товаров, использовались для покупки акций в оружейной, табачной, горнодобывающей и ископаемой промышленности», — говорится в материале. В нем также указано, что деньги шли на финансирование производителей запрещенных кассетных бомб.
Кассетная бомба представляет собой снаряд, в котором помещается большое количество мин. В 2008 был подписан международный договор о запрете использования таких типов боеприпасов. Запрет был связан с тем, что при их использовании возрастает риск поражения мирных граждан.
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Пенсионный фонд Европарламента якобы выдавал деньги своим депутатам. Однако сумма шла на спонсирование производства запрещенных кассетных бомб. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver. «Ежемесячные пособия, предоставленные депутатам Европарламента для оплаты канцелярских товаров, использовались для покупки акций в оружейной, табачной, горнодобывающей и ископаемой промышленности», — говорится в материале. В нем также указано, что деньги шли на финансирование производителей запрещенных кассетных бомб. Кассетная бомба представляет собой снаряд, в котором помещается большое количество мин. В 2008 был подписан международный договор о запрете использования таких типов боеприпасов. Запрет был связан с тем, что при их использовании возрастает риск поражения мирных граждан.