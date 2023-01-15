Кадыров назвал главное преимущество спецназа «Ахмат» над отрядами НАТО и ВСУ

Кадыров: спецназ «Ахмат» побеждает формирования НАТО и ВСУ благодаря мобильности
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, воин, армия, донбасс, война, патруль, часовой, военный, патрулирование, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Бойцам «Ахмата» нет равных в точечных боях против ВСУ и НАТО, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Преимущество бойцов спецназа «Ахмат» перед формированиями НАТО и ВСУ заключается в мобильности. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер отметил, что его бойцам «нет равных в точечных операциях против бойцов ВСУ и НАТО».

По словам Кадырова, для украинских диверсантов нет ничего хуже встречи с бойцами «Ахмата», о чем свидетельствуют показания украинских пленных. «В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», — заключил глава Чечни.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в ходе обороны Соледара и Бахмута. Он также подчеркнул, что это направление можно считать самым кровопролитным в истории спецоперации.

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Преимущество бойцов спецназа «Ахмат» перед формированиями НАТО и ВСУ заключается в мобильности. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер отметил, что его бойцам «нет равных в точечных операциях против бойцов ВСУ и НАТО». По словам Кадырова, для украинских диверсантов нет ничего хуже встречи с бойцами «Ахмата», о чем свидетельствуют показания украинских пленных. «В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», — заключил глава Чечни. Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в ходе обороны Соледара и Бахмута. Он также подчеркнул, что это направление можно считать самым кровопролитным в истории спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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