Кадыров назвал главное преимущество спецназа «Ахмат» над отрядами НАТО и ВСУ

Преимущество бойцов спецназа «Ахмат» перед формированиями НАТО и ВСУ заключается в мобильности. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер отметил, что его бойцам «нет равных в точечных операциях против бойцов ВСУ и НАТО».
По словам Кадырова, для украинских диверсантов нет ничего хуже встречи с бойцами «Ахмата», о чем свидетельствуют показания украинских пленных. «В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», — заключил глава Чечни.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в ходе обороны Соледара и Бахмута. Он также подчеркнул, что это направление можно считать самым кровопролитным в истории спецоперации.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Преимущество бойцов спецназа «Ахмат» перед формированиями НАТО и ВСУ заключается в мобильности. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер отметил, что его бойцам «нет равных в точечных операциях против бойцов ВСУ и НАТО». По словам Кадырова, для украинских диверсантов нет ничего хуже встречи с бойцами «Ахмата», о чем свидетельствуют показания украинских пленных. «В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», — заключил глава Чечни. Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в ходе обороны Соледара и Бахмута. Он также подчеркнул, что это направление можно считать самым кровопролитным в истории спецоперации.