Минобороны разработало для участников спецоперации новую военную форму 07 февраля 2023 в 02:36 Размер текста - 17 + Новая форма для российских военных будет крепче и теплее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве обороны РФ разработали обновленную форму для военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил источник близкий к подготовке новых образцов. «Внешне форма сохранит свой нынешний вид. Будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», — сообщил источник изданию РБК. В Минобороны подтвердили нововведения, которые учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. «В министерстве отметили, что в комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь. Поставка формы запланирована на весну текущего года», — добавил РБК представитель Минобороны. Ранее URA.RU рассказывало о том, как оснащают мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Резервисты были обеспечены комплектами зимней полевой формы расцветки «Цифра», термобельем и ботинками для низких температур. В Министерстве обороны РФ разработали обновленную форму для военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил источник близкий к подготовке новых образцов. «Внешне форма сохранит свой нынешний вид. Будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», — сообщил источник изданию РБК. В Минобороны подтвердили нововведения, которые учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. «В министерстве отметили, что в комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь. Поставка формы запланирована на весну текущего года», — добавил РБК представитель Минобороны. Ранее URA.RU рассказывало о том, как оснащают мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Резервисты были обеспечены комплектами зимней полевой формы расцветки «Цифра», термобельем и ботинками для низких температур. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям