Минобороны разработало для участников спецоперации новую военную форму

В Министерстве обороны РФ разработали обновленную форму для военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил источник близкий к подготовке новых образцов.
«Внешне форма сохранит свой нынешний вид. Будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», — сообщил источник изданию РБК.
В Минобороны подтвердили нововведения, которые учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. «В министерстве отметили, что в комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь. Поставка формы запланирована на весну текущего года», — добавил РБК представитель Минобороны.
Ранее URA.RU рассказывало о том, как оснащают мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Резервисты были обеспечены комплектами зимней полевой формы расцветки «Цифра», термобельем и ботинками для низких температур.
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