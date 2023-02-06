06 февраля 2023

Минобороны разработало для участников спецоперации новую военную форму

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, военные, призыв, призывники, снегопад, солдат
Новая форма для российских военных будет крепче и теплее Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Министерстве обороны РФ разработали обновленную форму для военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил источник близкий к подготовке новых образцов.

«Внешне форма сохранит свой нынешний вид. Будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», — сообщил источник изданию РБК.

В Минобороны подтвердили нововведения, которые учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. «В министерстве отметили, что в комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь. Поставка формы запланирована на весну текущего года», — добавил РБК представитель Минобороны.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как оснащают мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Резервисты были обеспечены комплектами зимней полевой формы расцветки «Цифра», термобельем и ботинками для низких температур.

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В Министерстве обороны РФ разработали обновленную форму для военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил источник близкий к подготовке новых образцов. «Внешне форма сохранит свой нынешний вид. Будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», — сообщил источник изданию РБК. В Минобороны подтвердили нововведения, которые учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. «В министерстве отметили, что в комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь. Поставка формы запланирована на весну текущего года», — добавил РБК представитель Минобороны. Ранее URA.RU рассказывало о том, как оснащают мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Резервисты были обеспечены комплектами зимней полевой формы расцветки «Цифра», термобельем и ботинками для низких температур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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