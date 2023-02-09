09 февраля 2023

Молдавский телеканал оштрафовали за отсутствие новостей с Украины

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Телеканал в Молдавии оштрафовали за неделю без новостей об Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За отсутствие новостей об Украине был оштрафован молдавский телеканал РЕН-ТВ Moldova. Заявление о решении назначить штраф в размере 1,6 тысячи долларов было озвучено вице-председателем Совета по телерадиовещанию республики (СТР) Анетой Гонца.

«Поставщик медиауслуг нарушил несколько положений законодательства. Телеканалу РЕН-ТВ Moldova вынесено публичное предупреждение. А также наложен штраф в размере 30 тысяч леев (1,6 тысячи долларов США — прим. URA.RU). В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит <…> на соседней Украине», — сообщила Гонца, ее слова, сопровожденные решением о наложении штрафа, приведены на официальном сайте СТР.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. Одной из главных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии нынешней украинской власти. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила о прекращении сотрудничества с Россией из-за конфликта на Украине. В МИД России подчеркнули, что Молдавия не представляет реальной угрозы для безопасности страны, передает RT.

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За отсутствие новостей об Украине был оштрафован молдавский телеканал РЕН-ТВ Moldova. Заявление о решении назначить штраф в размере 1,6 тысячи долларов было озвучено вице-председателем Совета по телерадиовещанию республики (СТР) Анетой Гонца. «Поставщик медиауслуг нарушил несколько положений законодательства. Телеканалу РЕН-ТВ Moldova вынесено публичное предупреждение. А также наложен штраф в размере 30 тысяч леев (1,6 тысячи долларов США — прим. URA.RU). В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит <…> на соседней Украине», — сообщила Гонца, ее слова, сопровожденные решением о наложении штрафа, приведены на официальном сайте СТР. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. Одной из главных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии нынешней украинской власти. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила о прекращении сотрудничества с Россией из-за конфликта на Украине. В МИД России подчеркнули, что Молдавия не представляет реальной угрозы для безопасности страны, передает RT.
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