В МИД Италии оценили возможность поставки истребителей Украине

Глава МИД Италии Таяни: отправка истребителей на Украину практически невозможна

21 февраля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Для отправки Киеву самолетов необходимо координироваться с другими странами, заявил Антонио Таяни Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предоставление Киеву истребителей является практически невозможной задачей. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей (на Украину — прим. URA.RU)», — сказал Антонио Таяни в интервью для газеты la Stampa . По словам главы МИД, в вопросе предоставления самолетов Италии придется координироваться со странами-союзниками и узнавать, какие модели истребителей они пошлют. Также Таяни указал на проблемы с обучением пилотов. С момента начала спецоперации Запад начал активно предоставлять Киеву вооружение. Не так давно президент Украины Владимир Зеленский начал просить у Великобритании самолеты, напоминает RT. Однако один из членов британского кабмина заявил, что у страны сейчас нет истребителей, которые можно было бы отправить на Украину, передает телеканал 360. Также президент США Джо Байден отказался от предоставления истребителей. В Global Times предположили, что Киев так и не получит самолеты от Запада из-за страха эскалации со стороны западных государств, пишет MK.RU .

Предоставление Киеву истребителей является практически невозможной задачей. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей (на Украину — прим. URA.RU)», — сказал Антонио Таяни в интервью для газеты la Stampa. По словам главы МИД, в вопросе предоставления самолетов Италии придется координироваться со странами-союзниками и узнавать, какие модели истребителей они пошлют. Также Таяни указал на проблемы с обучением пилотов. С момента начала спецоперации Запад начал активно предоставлять Киеву вооружение. Не так давно президент Украины Владимир Зеленский начал просить у Великобритании самолеты, напоминает RT. Однако один из членов британского кабмина заявил, что у страны сейчас нет истребителей, которые можно было бы отправить на Украину, передает телеканал 360. Также президент США Джо Байден отказался от предоставления истребителей. В Global Times предположили, что Киев так и не получит самолеты от Запада из-за страха эскалации со стороны западных государств, пишет MK.RU.