Путин потребовал от ФСБ остановить «всю мразь», пытающуюся расколоть российское общество

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Нужно пресечь деятельность элементов, раскалывающих общество в России, заявил Владимир Путин Фото:

В России важно пресечь деятельность элементов, которые раскалывают российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо пресечь всю мразь, которая пытается расколоть общество в России», — заявил Путин на коллегии ФСБ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». По мнению президента, данные элементы используют в качестве методов борьбы сепаратизм, неонацизм и национализм.

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В России важно пресечь деятельность элементов, которые раскалывают российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Необходимо пресечь всю мразь, которая пытается расколоть общество в России», — заявил Путин на коллегии ФСБ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». По мнению президента, данные элементы используют в качестве методов борьбы сепаратизм, неонацизм и национализм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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