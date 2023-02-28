Путин потребовал от ФСБ остановить «всю мразь», пытающуюся расколоть российское общество

28 февраля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Нужно пресечь деятельность элементов, раскалывающих общество в России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России важно пресечь деятельность элементов, которые раскалывают российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Необходимо пресечь всю мразь, которая пытается расколоть общество в России», — заявил Путин на коллегии ФСБ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». По мнению президента, данные элементы используют в качестве методов борьбы сепаратизм, неонацизм и национализм.

В России важно пресечь деятельность элементов, которые раскалывают российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Необходимо пресечь всю мразь, которая пытается расколоть общество в России», — заявил Путин на коллегии ФСБ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». По мнению президента, данные элементы используют в качестве методов борьбы сепаратизм, неонацизм и национализм.