На заводе загорелась насосная колонна площадью 200 квадратных метров (архивное фото)
В Видном (Московская область) на Московском коксогазовом заводе загорелась насосная колонна с бензолом площадью 200 квадратных метров. Пожару предшествовал взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«Горит насосная колонна с бензолом, открытое горение на 200 квадратных метров. Пожару на заводе предшествовал взрыв», — передает слова ГУ МЧС России по Московской области РЕН ТВ.
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