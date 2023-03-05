05 марта 2023

Под Москвой после взрыва на заводе произошел пожар на 200 квадратов. Фото, видео

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На заводе загорелась насосная колонна площадью 200 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Видном (Московская область) на Московском коксогазовом заводе загорелась насосная колонна с бензолом площадью 200 квадратных метров. Пожару предшествовал взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Горит насосная колонна с бензолом, открытое горение на 200 квадратных метров. Пожару на заводе предшествовал взрыв», — передает слова ГУ МЧС России по Московской области РЕН ТВ.

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Фото:

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В Видном (Московская область) на Московском коксогазовом заводе загорелась насосная колонна с бензолом площадью 200 квадратных метров. Пожару предшествовал взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. «Горит насосная колонна с бензолом, открытое горение на 200 квадратных метров. Пожару на заводе предшествовал взрыв», — передает слова ГУ МЧС России по Московской области РЕН ТВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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