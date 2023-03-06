Глава Минобороны Украины пожелал, чтобы у каждого гражданина под кроватью был автомат

06 марта 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Резников предложил каждому украинцу пройти курс военной подготовки Фото: Официальный сайт президента Украины Каждый украинец должен хранить у себя дома огнестрельное оружие, а культура военной профессии должна стать трендом. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Поэтому я убежден, что наоборот — культура военной профессии должна стать трендом. <…> Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов», — заявил Алексей Резников в интервью украинскому изданию « Лига ». Резников допустил, что срочная служба утратила свою актуальность в современных условиях. Однако каждый украинец должен пройти базовую военную спецподготовку. В нее входят курсы по медицине, стрельбе, рытью окопов и боевому слаживанию. Далее украинец должен проходить месячные курсы по специализации каждый год. По словам Резникова, это позволит обезопасить страну. Примерно такая же военная реформа действует в США. Граждане штатов покупают оружие, чтобы использовать его для самообороны. Когда США строилось как государство, люди меньше доверяли правоохранительным органам, предпочитая держать при себе оружие. Данный закон действует до сих пор, несмотря на работу полиции, сообщает газета «Аргументы и факты».

Каждый украинец должен хранить у себя дома огнестрельное оружие, а культура военной профессии должна стать трендом. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Поэтому я убежден, что наоборот — культура военной профессии должна стать трендом. <…> Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов», — заявил Алексей Резников в интервью украинскому изданию «Лига». Резников допустил, что срочная служба утратила свою актуальность в современных условиях. Однако каждый украинец должен пройти базовую военную спецподготовку. В нее входят курсы по медицине, стрельбе, рытью окопов и боевому слаживанию. Далее украинец должен проходить месячные курсы по специализации каждый год. По словам Резникова, это позволит обезопасить страну. Примерно такая же военная реформа действует в США. Граждане штатов покупают оружие, чтобы использовать его для самообороны. Когда США строилось как государство, люди меньше доверяли правоохранительным органам, предпочитая держать при себе оружие. Данный закон действует до сих пор, несмотря на работу полиции, сообщает газета «Аргументы и факты».