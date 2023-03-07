Вирусолог предрек скорое завершение эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса идет к завершению, в России сейчас наблюдается небольшой рост заболеваемости, однако никто не исключает появления новых вариантов болезней с высокой заражаемостью. Об этом сообщил российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Эпидемия имеет тенденцию к завершению. Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость. Это исключить нельзя. Но пока все протекает довольно тихо. В мире везде наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности», — сказал Альтштейн в беседе с ТАСС.
Он призвал не паниковать, так как по его словам, рост заболеваемости в РФ невелик. При этом специалист отметил, что эпидемия продолжается. «Есть небольшие подъемы, спуски. Ничего страшного тут нет», — заверил вирусолог.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в беседе с URA.RU заявил, что появление способности COVID-19 заражать человека говорит о его искусственности. По его словам, этот вирус «жил безбедно в летучих мышах и почему-то перешел к человеку».
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!