Страна ЕС готова стать площадкой для переговоров

Австрия готова предоставить свою территорию для проведения переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил новый федеральный канцлер Австрии, лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер
«Вена остается хорошим местом для переговоров по международным вопросам в будущем — это также может быть возможностью для конфликта на Украине», — заявил Штокер в интервью изданию Euractiv. Он также подчеркнул, что Австрия придерживается политики нейтралитета и не собирается присоединяться к Североатлантическому альянсу.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским 15 мая. Площадкой для беседы он выбрал Стамбул (Турция). В свою очередь, президент Украины заявил, что сначала российская сторона должна согласиться на 30-дневное прекращение огня с 12 мая, в таком случае, он готов лично встретиться с Путиным. В то же время американский лидер Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на условия России, передает деловое издание «Взгляд».
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