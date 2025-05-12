В Госдуме резко выступили против налога на богатых бездельников

Госдума раскритиковала идею введения налогов для неработающих граждан с теневыми доходами. Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов назвал ее нежизнеспособной.
«Идея, которая прозвучала, далеко не нова, и я бы не сказал, что она имеет жизненный потенциал», — передает слова Кирьянова «Газета.Ru». Он подчеркнул, что борьба с теневой экономикой должна вестись через работу с бизнесом и анализ данных, а не через налогообложение отдельных категорий граждан.
Кирьянов отметил, что люди в теневом секторе сами страдают от отсутствия пенсионных отчислений и кредитной истории, поэтому заинтересованы в легализации. Он предложил сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, где чаще всего встречаются нарушения.
Ранее в России предложили ввести фиксированный налог для неработающих граждан с доходами, включая детей богатых родителей и домохозяек. Инициатор идеи — профессор Финансового университета Александр Сафонов — считает, что это обеспечит их участие в финансировании соцуслуг, которыми они пользуются. Сафонов предлагал установить обязательные платежи в бюджет и фонд ОМС для данной категории лиц.
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