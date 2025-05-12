Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Автомобильная компания Nissan планирует уволить около 20 тысяч сотрудников по всему миру на фоне рекордных финансовых убытков. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на официальное заявление концерна. Сокращения затронут порядка 15% всего штата компании как в Японии, так и в других странах.
«В целом сокращения затронут 20 тысяч человек, что соответствует 15 процентам всех сотрудников», — говорится в сообщении телеканала. По данным NHK, за прошлый финансовый год, завершившийся 31 марта 2025 года, чистые убытки Nissan составили 750 миллиардов иен (более пяти миллиардов долларов). Ранее эта сумма оценивалась в 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов).
Руководство концерна также было обновлено: с 1 апреля 2025 года президентом Nissan стал мексиканец Иван Эспиноса, сменивший на этом посту Макото Утиду. Новое руководство объявило о планах по реструктуризации бизнеса и поиску путей выхода из кризиса.
Ранее агентства Reuters сообщило, что автомобильный бренд Volkswagen планирует сократить более 35 тысяч сотрудников в Германии к 2030 году. Это решение было принято после 70 часов переговоров с профсоюзом IG Metall. Компания также сократит производственные мощности на 734 тысяч автомобилей, что составляет около четверти всех мощностей в Германии, из-за дефицита спроса в 500 тысяч машин. Кроме того, Volkswagen уменьшит премиальные выплаты для 4000 менеджеров на 10% в 2025 и 2026 годах.
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