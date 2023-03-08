Посол Антонов поблагодарил Запад за санкции против России

Западные санкции оказались для России «бодрящим душем». По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, рестрикции пошли РФ только на пользу.
«Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас „отключить“. Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа», — отметил Анатолий Антонов, передает «
Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины. США и страны Евросоюза активно начали вводить санкции против РФ, а также создавать препятствия для дипломатического сотрудничества. Ранее президент России Владимир Путин пословицей ответил на санкции против Москвы: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ее суть заключается в том, что давление помогло повысить экономический суверенитет страны.
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