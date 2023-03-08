08 марта 2023

Посол Антонов поблагодарил Запад за санкции против России

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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, власть, заседание
Посол РФ нашел выгоду в западных санкциях Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции оказались для России «бодрящим душем». По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, рестрикции пошли РФ только на пользу.

«Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас „отключить“. Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа», — отметил Анатолий Антонов, передает «Коммерсант».

Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины. США и страны Евросоюза активно начали вводить санкции против РФ, а также создавать препятствия для дипломатического сотрудничества. Ранее президент России Владимир Путин пословицей ответил на санкции против Москвы: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ее суть заключается в том, что давление помогло повысить экономический суверенитет страны.

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Западные санкции оказались для России «бодрящим душем». По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, рестрикции пошли РФ только на пользу. «Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас „отключить“. Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа», — отметил Анатолий Антонов, передает «Коммерсант». Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины. США и страны Евросоюза активно начали вводить санкции против РФ, а также создавать препятствия для дипломатического сотрудничества. Ранее президент России Владимир Путин пословицей ответил на санкции против Москвы: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ее суть заключается в том, что давление помогло повысить экономический суверенитет страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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