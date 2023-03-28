Минфин придумал радикальный способ поднять зарплаты чиновникам

Минфин РФ запланировал сокращение казенных учреждений

28 марта 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Оптимизация ФКУ повысит зарплаты чиновникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России уменьшат количество федеральных казенных учреждений (ФКУ). Данный шаг позволит значительно поднять заработные платы сотрудникам таких учреждений. «Проводится работа по оптимизации сети ФКУ. Это позволит увеличить заработную плату сотрудникам данных организаций», — передает сообщение Минфин РФ РБК. Там добавили, что под ФКУ подразумеваются военкоматы, воинские части, учреждения МВД, МЧС и прочие. В Минфине подчеркнули, что оптимизация уже произошла в двух казенных учреждениях. У Федеральной налоговой службы «Налог-Сервис» и Центра по обеспечению деятельности Казначейства России предельное штатное количество сотрудников было уменьшено на 924 и 2196 единиц соответственно, заключили в министерстве.

В России уменьшат количество федеральных казенных учреждений (ФКУ). Данный шаг позволит значительно поднять заработные платы сотрудникам таких учреждений. «Проводится работа по оптимизации сети ФКУ. Это позволит увеличить заработную плату сотрудникам данных организаций», — передает сообщение Минфин РФ РБК. Там добавили, что под ФКУ подразумеваются военкоматы, воинские части, учреждения МВД, МЧС и прочие. В Минфине подчеркнули, что оптимизация уже произошла в двух казенных учреждениях. У Федеральной налоговой службы «Налог-Сервис» и Центра по обеспечению деятельности Казначейства России предельное штатное количество сотрудников было уменьшено на 924 и 2196 единиц соответственно, заключили в министерстве.