В Новосибирской области в результате столкновения с внедорожником автобус с пассажирами упал в кювет. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а 12-летний пассажир был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП водитель Chevrolet Niva — 39-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 12-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в
Уточняется, что в автобусе находились 47 человек. Трое из них в результате происшествия обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения обстоятельств.
ДТП с автобусом произошло 1 апреля на трассе в Новосибирской области. Сообщалось, что есть пострадавшие и погибшие.
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