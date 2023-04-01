В МВД сообщили о погибшем в ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото

01 апреля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

При столкновении с автобусом водитель внедорожника погиб от полученных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новосибирской области в результате столкновения с внедорожником автобус с пассажирами упал в кювет. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а 12-летний пассажир был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В результате ДТП водитель Chevrolet Niva — 39-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 12-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД . Уточняется, что в автобусе находились 47 человек. Трое из них в результате происшествия обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения обстоятельств. ДТП с автобусом произошло 1 апреля на трассе в Новосибирской области. Сообщалось, что есть пострадавшие и погибшие. Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области в результате столкновения с внедорожником автобус с пассажирами упал в кювет. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а 12-летний пассажир был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В результате ДТП водитель Chevrolet Niva — 39-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 12-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД. Уточняется, что в автобусе находились 47 человек. Трое из них в результате происшествия обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения обстоятельств. ДТП с автобусом произошло 1 апреля на трассе в Новосибирской области. Сообщалось, что есть пострадавшие и погибшие.