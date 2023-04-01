В МВД сообщили о погибшем в ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
При столкновении с автобусом водитель внедорожника погиб от полученных травм Фото:

В Новосибирской области в результате столкновения с внедорожником автобус с пассажирами упал в кювет. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а 12-летний пассажир был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП водитель Chevrolet Niva — 39-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 12-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Уточняется, что в автобусе находились 47 человек. Трое из них в результате происшествия обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения обстоятельств.

ДТП с автобусом произошло 1 апреля на трассе в Новосибирской области. Сообщалось, что есть пострадавшие и погибшие.

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В Новосибирской области в результате столкновения с внедорожником автобус с пассажирами упал в кювет. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а 12-летний пассажир был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В результате ДТП водитель Chevrolet Niva — 39-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 12-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД. Уточняется, что в автобусе находились 47 человек. Трое из них в результате происшествия обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения обстоятельств. ДТП с автобусом произошло 1 апреля на трассе в Новосибирской области. Сообщалось, что есть пострадавшие и погибшие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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