Al Hadath: на Западе признали свое поражение в войне с Россией

06 апреля 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Al Hadath: Запад потерпел поражение от России и на поле боя, и в экономике Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли своим заявлением о том, что Украина не добьется желаемых результатов в конфликте с РФ, по сути признал, что США и НАТО не достигнут цели стратегического разгрома России. Об этом заявил палестинский писатель и политический аналитик Рами аш-Шаер. «Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что украинские силы не смогут отвоевать территорию у России в этом году, подчеркнув, что это „очень серьезная и сложная“ военная миссия. Другими словами, Марк Милли подчеркнул, что США и НАТО сделали все возможное, но Украина не сможет достичь своих целей в спецоперации», — написал Рами аш-Шаер в статье для арабского новостного канала Al Hadath . «Иными словами, США вместе с НАТО не смогут достичь своей цели „стратегического разгрома России“», — сделал вывод он. Ранее Марк Милли говорил о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. «Это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. После его заявления бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что американскому народу стоит задуматься.

Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли своим заявлением о том, что Украина не добьется желаемых результатов в конфликте с РФ, по сути признал, что США и НАТО не достигнут цели стратегического разгрома России. Об этом заявил палестинский писатель и политический аналитик Рами аш-Шаер. «Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что украинские силы не смогут отвоевать территорию у России в этом году, подчеркнув, что это „очень серьезная и сложная“ военная миссия. Другими словами, Марк Милли подчеркнул, что США и НАТО сделали все возможное, но Украина не сможет достичь своих целей в спецоперации», — написал Рами аш-Шаер в статье для арабского новостного канала Al Hadath. «Иными словами, США вместе с НАТО не смогут достичь своей цели „стратегического разгрома России“», — сделал вывод он. Ранее Марк Милли говорил о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. «Это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. После его заявления бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что американскому народу стоит задуматься.