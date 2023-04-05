05 апреля 2023

Al Hadath: на Западе признали свое поражение в войне с Россией

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Al Hadath: Запад потерпел поражение от России и на поле боя, и в экономике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли своим заявлением о том, что Украина не добьется желаемых результатов в конфликте с РФ, по сути признал, что США и НАТО не достигнут цели стратегического разгрома России. Об этом заявил палестинский писатель и политический аналитик Рами аш-Шаер.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что украинские силы не смогут отвоевать территорию у России в этом году, подчеркнув, что это „очень серьезная и сложная“ военная миссия. Другими словами, Марк Милли подчеркнул, что США и НАТО сделали все возможное, но Украина не сможет достичь своих целей в спецоперации», — написал Рами аш-Шаер в статье для арабского новостного канала Al Hadath. «Иными словами, США вместе с НАТО не смогут достичь своей цели „стратегического разгрома России“», — сделал вывод он.

Ранее Марк Милли говорил о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. «Это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. После его заявления бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что американскому народу стоит задуматься.

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Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли своим заявлением о том, что Украина не добьется желаемых результатов в конфликте с РФ, по сути признал, что США и НАТО не достигнут цели стратегического разгрома России. Об этом заявил палестинский писатель и политический аналитик Рами аш-Шаер. «Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что украинские силы не смогут отвоевать территорию у России в этом году, подчеркнув, что это „очень серьезная и сложная“ военная миссия. Другими словами, Марк Милли подчеркнул, что США и НАТО сделали все возможное, но Украина не сможет достичь своих целей в спецоперации», — написал Рами аш-Шаер в статье для арабского новостного канала Al Hadath. «Иными словами, США вместе с НАТО не смогут достичь своей цели „стратегического разгрома России“», — сделал вывод он. Ранее Марк Милли говорил о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. «Это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. После его заявления бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что американскому народу стоит задуматься.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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