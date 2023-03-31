Экс-разведчика США Риттера возмутила вера генерала Милли в победу РФ над Украиной

01 апреля 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер: вмешательство США в СВО дорого обходится Вашингтону Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американскому народу следует задуматься после того, как председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допустил, что Россия может победить в конфликте с Украиной. Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom подчеркнул, что такая позиция Пентагона слишком дорого обходится Вашингтону. «На недавних слушаниях в конгрессе Марк Милли засвидетельствовал, что когда Россия победит — мы больше не говорим о том, „если“ она победит, а говорим „когда“… Речь идет о главе Объединенного комитета начальников штабов США…», — задумчиво произнес Скотт Риттер. Его слова передает ИноТВ. «Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что когда Россия победит, нам придется удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия. Он вырастет с 880, почти 900 миллиардов — что уже слишком много, дамы и господа! Вот о чем сейчас говорит Пентагон», — возмутился он. Ранее Марк Милли заявил, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Он подчеркнул, что это слишком сложная задача для ВСУ.

Американскому народу следует задуматься после того, как председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допустил, что Россия может победить в конфликте с Украиной. Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom подчеркнул, что такая позиция Пентагона слишком дорого обходится Вашингтону. «На недавних слушаниях в конгрессе Марк Милли засвидетельствовал, что когда Россия победит — мы больше не говорим о том, „если“ она победит, а говорим „когда“… Речь идет о главе Объединенного комитета начальников штабов США…», — задумчиво произнес Скотт Риттер. Его слова передает ИноТВ. «Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что когда Россия победит, нам придется удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия. Он вырастет с 880, почти 900 миллиардов — что уже слишком много, дамы и господа! Вот о чем сейчас говорит Пентагон», — возмутился он. Ранее Марк Милли заявил, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Он подчеркнул, что это слишком сложная задача для ВСУ.