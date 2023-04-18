Путин съездил в зону СВО: главное к вечеру 18 апреля

18 апреля 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

В ходе визита в зону СВО Владимир Путин обсудил с военными ситуацию на фронте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в ЛНР и Херсонскую область, где пообщался с военными по поводу обстановки на фронте. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 апреля. В ходе визита в ЛНР Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», где выслушал доклады о военной обстановке в регионе. В Херсонской области президент заслушал доклады военачальников из штаба группировки войск «Днепр». В ходе визита российский лидер обменялся информацией с военными и выслушал их мнение.

Также Владимир Путин на фронте провел встречу с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. В разговоре обсуждалась ситуация на луганском направлении. Общая цель визита президента состояла в том, чтобы максимально изучить обстановку на фронте и выразить поддержку бойцам.

Вторая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что подобных разговоров в Кремле не ведется.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил о планах белорусской республики принять участие в восстановлении ДНР. Планируется восстановление промышленности и сельского хозяйства.

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Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в ЛНР и Херсонскую область, где пообщался с военными по поводу обстановки на фронте. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 апреля.