17 апреля 2023

Путин посетил ЛНР

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Путин заслушал доклад Лапина о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля
Путин заслушал доклад Лапина о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посетил ЛНР. В регионе он побывал в штабе Национальной гвардии «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин посетил штаб „Восток“ в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника [Александра] Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении», — передает пресс-служба Кремля. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Путин также посетил Херсонскую область. Там он заслушал доклад военных о том, как обстоят дела на фронте.

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Президент России Владимир Путин посетил ЛНР. В регионе он побывал в штабе Национальной гвардии «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Путин посетил штаб „Восток“ в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника [Александра] Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении», — передает пресс-служба Кремля. Информацию передает РИА Новости. Ранее Путин также посетил Херсонскую область. Там он заслушал доклад военных о том, как обстоят дела на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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