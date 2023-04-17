Путин заслушал доклад Лапина о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин посетил ЛНР. В регионе он побывал в штабе Национальной гвардии «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин посетил штаб „Восток“ в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника [Александра] Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении», — передает пресс-служба Кремля. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Путин также посетил Херсонскую область. Там он заслушал доклад военных о том, как обстоят дела на фронте.
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