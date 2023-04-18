Кремль поделился деталями поездки Путина на новые территории

Песков: Путин начал чаще посещать новые регионы России

18 апреля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин начал все чаще посещать новые регионы РФ, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин все чаще начал посещать новые регионы. В ходе своих проверок он получает оперативную информацию о ситуации на фронте, что очень важно для верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поездке российского лидера в Херсонскую область и ДНР, которая состоялась 17 апреля. «Президент все чаще посещает новые регионы. Проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте. Это важно для верховного главнокомандующего», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент именно сейчас посетил Херсонскую область и ЛНР и есть ли на то какие-то предпосылки. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин все чаще начал посещать новые регионы. В ходе своих проверок он получает оперативную информацию о ситуации на фронте, что очень важно для верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поездке российского лидера в Херсонскую область и ДНР, которая состоялась 17 апреля. «Президент все чаще посещает новые регионы. Проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте. Это важно для верховного главнокомандующего», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент именно сейчас посетил Херсонскую область и ЛНР и есть ли на то какие-то предпосылки. Его слова передает корреспондент URA.RU.