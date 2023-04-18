Кремль поделился деталями поездки Путина на новые территории

Песков: Путин начал чаще посещать новые регионы России
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Владимир Путин начал все чаще посещать новые регионы РФ, заявил Песков
Владимир Путин начал все чаще посещать новые регионы РФ, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин все чаще начал посещать новые регионы. В ходе своих проверок он получает оперативную информацию о ситуации на фронте, что очень важно для верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поездке российского лидера в Херсонскую область и ДНР, которая состоялась 17 апреля.

«Президент все чаще посещает новые регионы. Проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте. Это важно для верховного главнокомандующего», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент именно сейчас посетил Херсонскую область и ЛНР и есть ли на то какие-то предпосылки. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин все чаще начал посещать новые регионы. В ходе своих проверок он получает оперативную информацию о ситуации на фронте, что очень важно для верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поездке российского лидера в Херсонскую область и ДНР, которая состоялась 17 апреля. «Президент все чаще посещает новые регионы. Проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте. Это важно для верховного главнокомандующего», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент именно сейчас посетил Херсонскую область и ЛНР и есть ли на то какие-то предпосылки. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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