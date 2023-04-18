В Кремле объяснили, почему Шойгу не сопровождал Путина в зоне СВО

Песков: собираться Путину, Шойгу и Герасимову в одном месте было слишком рискованно

18 апреля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Совместный сбор главных лиц был слишком рискованным, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Собираться в одном месте президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и командующему Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерию Герасимову было слишком рискованно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Первое — почему президента России не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерий Герасимов? Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одной месте. Это большой риск. Зачем противника провоцировать? Тем не менее во время совещания в Херсонской области в видеоконференции принимал участие Шойгу. Во втором совещании — подключался Герасимов. В ЛНР подводились итоги поездки в целом, были даны обзорные доклады», — заявил Песков.

Собираться в одном месте президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и командующему Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерию Герасимову было слишком рискованно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Первое — почему президента России не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерий Герасимов? Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одной месте. Это большой риск. Зачем противника провоцировать? Тем не менее во время совещания в Херсонской области в видеоконференции принимал участие Шойгу. Во втором совещании — подключался Герасимов. В ЛНР подводились итоги поездки в целом, были даны обзорные доклады», — заявил Песков.