В Кремле объяснили, почему Шойгу не сопровождал Путина в зоне СВО

Собираться в одном месте президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и командующему Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерию Герасимову было слишком рискованно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Первое — почему президента России не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерий Герасимов? Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одной месте. Это большой риск. Зачем противника провоцировать? Тем не менее во время совещания в Херсонской области в видеоконференции принимал участие Шойгу. Во втором совещании — подключался Герасимов. В ЛНР подводились итоги поездки в целом, были даны обзорные доклады», — заявил Песков.
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