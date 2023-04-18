В Кремле объяснили, почему Шойгу не сопровождал Путина в зоне СВО

Песков: собираться Путину, Шойгу и Герасимову в одном месте было слишком рискованно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместный сбор главных лиц был слишком рискованным, заявил Дмитрий Песков
Совместный сбор главных лиц был слишком рискованным, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Собираться в одном месте президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и командующему Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерию Герасимову было слишком рискованно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Первое — почему президента России не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерий Герасимов? Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одной месте. Это большой риск. Зачем противника провоцировать? Тем не менее во время совещания в Херсонской области в видеоконференции принимал участие Шойгу. Во втором совещании — подключался Герасимов. В ЛНР подводились итоги поездки в целом, были даны обзорные доклады», — заявил Песков.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собираться в одном месте президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и командующему Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерию Герасимову было слишком рискованно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Первое — почему президента России не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировки войск в зоне СВО Валерий Герасимов? Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одной месте. Это большой риск. Зачем противника провоцировать? Тем не менее во время совещания в Херсонской области в видеоконференции принимал участие Шойгу. Во втором совещании — подключался Герасимов. В ЛНР подводились итоги поездки в целом, были даны обзорные доклады», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...