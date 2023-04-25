Москва отреагировала на решение Байдена идти на второй срок

Москва намерена следить за выдвижением Джо Байдена в президенты США на второй срок
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Официальный представитель МИД РФ отреагировала на выдвижение Джо Байдена в президенты США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Россия будет принимать решения относительно выдвижение кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на второй срок в 2024 году исходя из реальной политики Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок.

Действующий президент США объявил о своем выдвижении в социальных сетях. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. Многие американские демократы переживают, что Байден слишком стар для работы на втором сроке главы государства. Также как и пользователи Twitter, назвав безумием желание президента выдвигать свою кандидатуру на пост еще раз.

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Россия будет принимать решения относительно выдвижение кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на второй срок в 2024 году исходя из реальной политики Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок. Действующий президент США объявил о своем выдвижении в социальных сетях. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. Многие американские демократы переживают, что Байден слишком стар для работы на втором сроке главы государства. Также как и пользователи Twitter, назвав безумием желание президента выдвигать свою кандидатуру на пост еще раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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