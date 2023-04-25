Москва отреагировала на решение Байдена идти на второй срок

Россия будет принимать решения относительно выдвижение кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на второй срок в 2024 году исходя из реальной политики Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок.
Действующий президент США объявил о своем выдвижении в социальных сетях. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. Многие американские демократы переживают, что Байден слишком стар для работы на втором сроке главы государства. Также как и пользователи Twitter, назвав безумием желание президента выдвигать свою кандидатуру на пост еще раз.
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