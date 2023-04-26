Счетная палата: охрана лесов от пожаров в регионах неудовлетворительна

27 апреля 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

В Счетной палате считают, что регионы РФ недостаточно следят за состоянием лесов Фото: Екатерина Сычкова Счетная палата РФ выявила недостатки в контроле над состоянием лесов в регионах, из-за которых снижается эффективность тушения природных пожаров. В ведомстве считают, что проблема носит системный характер. «Система мониторинга в области лесного хозяйства представляет собой комплексное наблюдение за состоянием лесных ресурсов […] Счетная палата проверила, как функционирует эта система, и выявила ряд системных проблем и организационных недостатков, которые позволяют сделать вывод о ее недостаточной эффективности», — цитирует РБК аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова. По данным ведомства, 65% рекомендаций по мониторингу лесов регионы не выполняют, отчасти из-за нехватки средств. Дистанционный мониторинг не позволяет вовремя отслеживать незаконную вырубку лесов, в результате чего удается возместить лишь 0,2% ущерба. Информационные системы лесного хозяйства содержат неактуальные данные, указывают в Счетной палате. Аудиторы отметили, что регионы недостаточно используют системы «грозопеленгации» для поиска природных очагов возгорания, редко проводят патрулирование с воздуха, неправильно определяют класс пожарной опасности и прочее. В середине апреля полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание по лесным пожарам с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа. Он отметил, что ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. В четырех регионах УрФО в настоящий момент действует особый противопожарный режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Счетная палата РФ выявила недостатки в контроле над состоянием лесов в регионах, из-за которых снижается эффективность тушения природных пожаров. В ведомстве считают, что проблема носит системный характер. «Система мониторинга в области лесного хозяйства представляет собой комплексное наблюдение за состоянием лесных ресурсов […] Счетная палата проверила, как функционирует эта система, и выявила ряд системных проблем и организационных недостатков, которые позволяют сделать вывод о ее недостаточной эффективности», — цитирует РБК аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова. По данным ведомства, 65% рекомендаций по мониторингу лесов регионы не выполняют, отчасти из-за нехватки средств. Дистанционный мониторинг не позволяет вовремя отслеживать незаконную вырубку лесов, в результате чего удается возместить лишь 0,2% ущерба. Информационные системы лесного хозяйства содержат неактуальные данные, указывают в Счетной палате. Аудиторы отметили, что регионы недостаточно используют системы «грозопеленгации» для поиска природных очагов возгорания, редко проводят патрулирование с воздуха, неправильно определяют класс пожарной опасности и прочее. В середине апреля полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание по лесным пожарам с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа. Он отметил, что ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. В четырех регионах УрФО в настоящий момент действует особый противопожарный режим.