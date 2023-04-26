26 апреля 2023

Счетная палата: охрана лесов от пожаров в регионах неудовлетворительна

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, плохая видимость, лесные пожары, дым, туман, чистопрудное
В Счетной палате считают, что регионы РФ недостаточно следят за состоянием лесов Фото:

Счетная палата РФ выявила недостатки в контроле над состоянием лесов в регионах, из-за которых снижается эффективность тушения природных пожаров. В ведомстве считают, что проблема носит системный характер.

«Система мониторинга в области лесного хозяйства представляет собой комплексное наблюдение за состоянием лесных ресурсов […] Счетная палата проверила, как функционирует эта система, и выявила ряд системных проблем и организационных недостатков, которые позволяют сделать вывод о ее недостаточной эффективности», — цитирует РБК аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова.

По данным ведомства, 65% рекомендаций по мониторингу лесов регионы не выполняют, отчасти из-за нехватки средств. Дистанционный мониторинг не позволяет вовремя отслеживать незаконную вырубку лесов, в результате чего удается возместить лишь 0,2% ущерба. Информационные системы лесного хозяйства содержат неактуальные данные, указывают в Счетной палате. Аудиторы отметили, что регионы недостаточно используют системы «грозопеленгации» для поиска природных очагов возгорания, редко проводят патрулирование с воздуха, неправильно определяют класс пожарной опасности и прочее.

В середине апреля полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание по лесным пожарам с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа. Он отметил, что ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. В четырех регионах УрФО в настоящий момент действует особый противопожарный режим.

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Счетная палата РФ выявила недостатки в контроле над состоянием лесов в регионах, из-за которых снижается эффективность тушения природных пожаров. В ведомстве считают, что проблема носит системный характер. «Система мониторинга в области лесного хозяйства представляет собой комплексное наблюдение за состоянием лесных ресурсов […] Счетная палата проверила, как функционирует эта система, и выявила ряд системных проблем и организационных недостатков, которые позволяют сделать вывод о ее недостаточной эффективности», — цитирует РБК аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова. По данным ведомства, 65% рекомендаций по мониторингу лесов регионы не выполняют, отчасти из-за нехватки средств. Дистанционный мониторинг не позволяет вовремя отслеживать незаконную вырубку лесов, в результате чего удается возместить лишь 0,2% ущерба. Информационные системы лесного хозяйства содержат неактуальные данные, указывают в Счетной палате. Аудиторы отметили, что регионы недостаточно используют системы «грозопеленгации» для поиска природных очагов возгорания, редко проводят патрулирование с воздуха, неправильно определяют класс пожарной опасности и прочее. В середине апреля полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание по лесным пожарам с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа. Он отметил, что ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. В четырех регионах УрФО в настоящий момент действует особый противопожарный режим.
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